El 1 y 2 de noviembre, el Polideportivo Municipal de Urdinarrain será escenario de la 8° Expo Ovina, Agro, Industrial, Comercial y Artesanal, una propuesta con entrada libre y gratuita que reúne lo mejor de la producción regional, la gastronomía y el entretenimiento.
Los hermanos Fritzler, impulsores de la Expo Ovina y apasionados por la producción ovina en Urdinarrain
Desde su Cabaña El Porvenir, Félix y Álvaro Fritzler se preparan para participar de la octava edición de la Expo Ovina. Comenzaron en 2007, tras el cierre del tambo familiar, y con el paso del tiempo consolidaron un emprendimiento que combina trabajo, aprendizaje y vocación.PRODUCCION24/10/2025-
De cara a la octava Expo Ovina, que se realizará el 1 y 2 de noviembre en Urdinarrain, los hermanos Fritzler serán nuevamente protagonistas. “Es un orgullo poder decir que junto a un grupo de colegas fuimos de los primeros que apostaron a esta exposición. Nos estamos reuniendo con los cabañeros para armar corrales, carpas y toda la parte logística. Queremos que sea una fiesta no solo ovina, sino también industrial y comercial, para que toda la comunidad pueda disfrutarla”, dijo Félix.
Félix contó que la familia inició su actividad ovina hace casi dos décadas, luego de dejar atrás el tambo que había sido el sustento del campo. “Mi padre tuvo tambo del 89 al 2007 y cuando tomó la decisión de dejar la actividad se cerró la tranquera y el campo quedó desierto. Pero nosotros tenemos el gen de buscar cosas nuevas y cuesta quedarnos quietos”, recordó.
La cabaña familiar, conocida como El Porvenir al tomar el nombre del campo familiar, nació casi de manera casual. “Mi hermano empezó a ir a las rurales con mi tío, que tiene una cabaña de Angus. Le gustó el ambiente, las exposiciones, y sin darnos cuenta nos atrapó a todos. Arrancamos de cero, sin conocer nada del tema oveja, y fuimos aprendiendo con el tiempo”, relató.
Del estudio al campo
Félix también habló sobre su formación y su regreso al trabajo rural. “Mis padres me decían que me fuera a estudiar porque con el campo nunca iba a hacer plata. Estudié varias cosas hasta que encontré mi lugar en diagnóstico por imágenes, en Concepción del Uruguay. Trabajé en hospitales de Urdinarrain e Ibicuy, pero después de la pandemia decidí colgar los guantes de mi profesión y dedicarme 100% a la actividad agropecuaria”, contó.
Actualmente, los hermanos Fritzler destinan 30 hectáreas a la cría ovina y manejan entre 400 y 500 madres de distintas razas. “Arrancamos con Hampshire Down y después incorporamos Texel, Dorper y Santa Inés. También estamos incursionando en la parte bovina con Limangus”, señaló.
El manejo es cuidadoso y planificado: “Durante el servicio dividimos la majada por raza, y al destete encerramos los animales para su alimentación y preparación para las exposiciones”.
Una actividad noble que requiere andar
Sobre los desafíos del rubro, Fritzler sostuvo que “la actividad ovina es muy noble y atractiva, pero hay que andar”. Por eso es común verlos en las grandes citas de la actividad ovina entrerriana “Nosotros tenemos el lema: rural que se hace, rural a la que se va. No hay otro secreto. Hay que andar”, expresó.
“Emprender es levantarse todos los días con ganas, con entusiasmo, buscando siempre mejorar. Mientras la rueda gire y uno tenga salud, de todas las circunstancias se puede salir. El secreto es no bajar los brazos”.
También remarcó la necesidad de fortalecer la comercialización. “El cordero está asociado a las fiestas, pero no llega a las góndolas como el pollo o el cerdo. Si se lograra eso, la actividad estaría mucho mejor posicionada”, señaló.
En cuanto a la rentabilidad, explicó: “En una hectárea podés tener diez ovejas que te dan 12 o 13 corderos por año. No hace falta sacar muchas cuentas para ver lo que genera”.
Las previsiones estacionales del Centro Europeo de Pronósticos (ECMWF) y del Servicio Meteorológico Nacional, anticipan un escenario poco favorable para la actividad agropecuaria en el centro del país. Calor y escasez de lluvia marcarán el pulso del trimestre diciembre febrero.
En la provincia de Entre Ríos se proyecta una superficie cultivada en el ciclo 2025/26 con trigo cercana a las 700.000 hectáreas, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
Folmer, concesionario oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central en Crespo
Con una inversión de USD 1.000.000, Folmer, concesionario oficial Case IH con más de seis décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo, en el cruce estratégico de las rutas nacionales 12, 131 y 32, en el acceso a la localidad. La flamante sede se construyó en un predio de 20.000 m2, diseñado para ofrecer una atención integral, moderna y sustentable a los productores entrerrianos. El concesionario reafirma su compromiso con la tecnología y la atención integral al productor en la ciudad de Crespo.
Hay disponibilidad de nuevas líneas de crédito en valor producto para el sector ganadero
Productores ganaderos entrerrianos podrán acceder a una línea de financiamiento destinada a la compra de vientres, retención de terneras y mejoras productivas, con condiciones adaptadas al ciclo del negocio y respaldo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
La proyección de área destinada al maíz para el ciclo 2025/26 es de 430.000 hectáreas, lo cual representaría un incremento interanual del 50% (142.800 hectáreas). La siembra de girasol finalizó con una superficie estimada en 24.350 hectáreas para el ciclo 2025/26.
Esta noche, Larroque se encontrará para celebrar el arte, la identidad y el recuerdo en una velada que unirá música, poesía y arte plástico. Será en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli a partir de las 20:30 hs, donde se homenajeará al músico, docente y gestor cultural Ricardo “Gordo” Elena, en el marco de los 25 años del Coro Comunidad.
En cada historia hay un punto de partida, un instante mínimo que marca el rumbo de una vida entera. Para Ricardo “Gordo” Elena, ese momento fue cuando, siendo apenas un niño, encontró un acordeón olvidado sobre un sofá.
La Municipalidad de Larroque informó que continúa ejecutándose la obra de adoquinado en calle Faustino Suárez, entre Padre Dalmaso e Hipólito Irigoyen, como parte del programa de mejoramiento urbano y vial que impulsa el municipio.
El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Los vecinos y vecinas podrán concurrir a las mesas correspondientes entre las 8:00 y las 18:00 horas, con su DNI habilitante. Habrá seis mesas en la escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ocho en la escuela N° 93 “Faustino Suárez” y cinco en la escuela N° 15 “José B. Virué”.