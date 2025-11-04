Tras el éxito de “Larroque Pinta”, se viene otra gran celebración: Celebremos Nuestras Raíces

Después de la gran concurrencia del fin de semana pasado en el Parque de la Estación, Larroque se prepara para vivir una nueva fiesta popular. El domingo 9 de noviembre, el Polideportivo Municipal será el escenario de la 2.ª edición de la Fiesta de la Tradición – “Celebremos Nuestras Raíces”, una propuesta que invita a compartir una jornada plena de cultura, identidad y orgullo local.

LOCALES04/11/2025--
485346250_1069558531882938_5834576888085250976_n (1)

Con entrada libre y gratuita, desde la mañana, el 9 de noviembre se podrá disfrutar del desfile de agrupaciones tradicionalistas, que llegarán para lucir sus mejores caballos y aperos, un conjunto que testimonia la historia, el trabajo y la cultura gaucha. 

485684319_1069558485216276_8754518274550138142_n

Habrá destrezas criollas, asado con cuero, danzas folklóricas, comidas típicas, feria de artesanos y emprendedores, músicos, payadores y una gran bailanta popular, donde se mezclará el espíritu criollo con el aporte del pueblo gringo que dio forma a la ciudad.

La jornada se presenta como una verdadera celebración de la identidad larroquense, donde la pilcha dominguera, el sonido del acordeón y el aroma del asado, serán parte de un homenaje a las raíces que forjaron la comunidad.

Además, esta fiesta se suma a un calendario local cargado de propuestas. Junto al aniversario de la ciudad, que se celebrará el 1.º de diciembre, Larroque tendrá tres fiestas populares convocantes en el lapso de un mes, consolidando un tiempo de encuentro y participación colectiva.


573091025_1250105470494909_161721060769188639_n
Larroque pinta convocó a cientos de vecinos

berardo21

