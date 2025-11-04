El domingo 2 de noviembre, la Sala de Teatro Padre Paoli se colmó de voces, aplausos y emoción durante la realización del XXX Encuentro Coral “Linares Cardozo”, una cita tradicional que celebra la música y la cultura en la ciudad de Larroque.
Tras el éxito de “Larroque Pinta”, se viene otra gran celebración: Celebremos Nuestras Raíces
Después de la gran concurrencia del fin de semana pasado en el Parque de la Estación, Larroque se prepara para vivir una nueva fiesta popular. El domingo 9 de noviembre, el Polideportivo Municipal será el escenario de la 2.ª edición de la Fiesta de la Tradición – “Celebremos Nuestras Raíces”, una propuesta que invita a compartir una jornada plena de cultura, identidad y orgullo local.LOCALES04/11/2025-
Con entrada libre y gratuita, desde la mañana, el 9 de noviembre se podrá disfrutar del desfile de agrupaciones tradicionalistas, que llegarán para lucir sus mejores caballos y aperos, un conjunto que testimonia la historia, el trabajo y la cultura gaucha.
Habrá destrezas criollas, asado con cuero, danzas folklóricas, comidas típicas, feria de artesanos y emprendedores, músicos, payadores y una gran bailanta popular, donde se mezclará el espíritu criollo con el aporte del pueblo gringo que dio forma a la ciudad.
La jornada se presenta como una verdadera celebración de la identidad larroquense, donde la pilcha dominguera, el sonido del acordeón y el aroma del asado, serán parte de un homenaje a las raíces que forjaron la comunidad.
Además, esta fiesta se suma a un calendario local cargado de propuestas. Junto al aniversario de la ciudad, que se celebrará el 1.º de diciembre, Larroque tendrá tres fiestas populares convocantes en el lapso de un mes, consolidando un tiempo de encuentro y participación colectiva.
Larroque pinta convocó a cientos de vecinos
En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el pasado lunes 27 se realizó una caminata organizada por el Área de Salud junto al Área de Mujeres, Género y Diversidad del municipio.
En un clima de profunda emoción y gratitud, Larroque rindió homenaje este sábado 1° de noviembre a su escritora más universal, María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento.
La Dirección de Prevención en Consumos Problemáticos de Larroque organiza dos encuentros dedicados a reflexionar sobre las nuevas formas de juego y consumo que atraviesan la vida cotidiana: ludopatía, apuestas online, billeteras virtuales, endeudamiento y los riesgos asociados.
La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Cultura, llevará adelante este sábado 1° de noviembre una jornada especial en homenaje a la reconocida escritora larroquense María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento. Las actividades se realizarán en su casa natal y en la Casa Museo “La Tera”.
Presupuesto Participativo: la Escuela N°66 “José Manuel Estrada” recibió su aporte
La Municipalidad de Larroque realizó la tercera entrega correspondiente al Presupuesto Participativo 2025. En esta ocasión, la Escuela N°66 “José Manuel Estrada” fue la institución beneficiada con el aporte destinado a concretar su proyecto de Espacio de regulación emocional y sensorial para estudiantes con TEA y TDAH.
Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción
En el estadio Vicente “Tongo” Procura, Sportivo Larroque no pudo traerse los tres puntos y perdió 2 a 1 frente a Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, en un encuentro intenso, con expulsados y lesiones que condicionaron el desarrollo del juego.
Alberto Ledri: “Esta edición de la Expo Ovina volvió a superar nuestras expectativas”
El productor y cabañero Alberto Ledri, de Cabaña Don Tito, realizó un balance muy positivo sobre la Octava Expo Ovina realizada en Urdinarrain, destacando el nivel de los reproductores, la participación de las principales cabañas y la respuesta del público.
