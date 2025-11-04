Tras el éxito de “Larroque Pinta”, se viene otra gran celebración: Celebremos Nuestras Raíces

Con entrada libre y gratuita, desde la mañana, el 9 de noviembre se podrá disfrutar del desfile de agrupaciones tradicionalistas, que llegarán para lucir sus mejores caballos y aperos, un conjunto que testimonia la historia, el trabajo y la cultura gaucha.







Habrá destrezas criollas, asado con cuero, danzas folklóricas, comidas típicas, feria de artesanos y emprendedores, músicos, payadores y una gran bailanta popular, donde se mezclará el espíritu criollo con el aporte del pueblo gringo que dio forma a la ciudad.

La jornada se presenta como una verdadera celebración de la identidad larroquense, donde la pilcha dominguera, el sonido del acordeón y el aroma del asado, serán parte de un homenaje a las raíces que forjaron la comunidad.

Además, esta fiesta se suma a un calendario local cargado de propuestas. Junto al aniversario de la ciudad, que se celebrará el 1.º de diciembre, Larroque tendrá tres fiestas populares convocantes en el lapso de un mes, consolidando un tiempo de encuentro y participación colectiva.





Larroque pinta convocó a cientos de vecinos