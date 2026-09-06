Con récord de inscriptos Larroque movilizará a más de 400 personas a Luján en sus tres décadas de peregrinaciones

Cierre de la Peregrinación de 2025 con la basílica de fondo.





La comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro atraviesa semanas de intensa preparación de cara a la tradicional marcha hacia el Santuario de la Virgen de Luján. Este año la travesía cobra un significado muy especial, ya que se cumplen tres décadas de caminata ininterrumpida desde aquella primera experiencia en 1996.

El referente de los peregrinos locales, Marcelo Michel, confirmó que la respuesta de los vecinos superó todas las expectativas previas: "Es impresionante la cantidad de gente que se ha sumado, tenemos más de 70 personas más que el año pasado".

Para dar respuesta a semejante convocatoria, la organización debió montar una logística de gran magnitud. Desde la localidad partirán cinco colectivos, seis combis tipo trafic, un camión chasis destinado al traslado de infraestructura y múltiples vehículos particulares, conformando en total unos 30 rodados que movilizará entre 430 y 440 personas.

En el trayecto a pie marcharán 250 fieles, entre los 240 que saldrán directamente en los transportes desde Larroque y un grupo de vecinos radicados en Buenos Aires que se acoplarán en la largada.









A la par del contingente de caminantes, cerca de 180 colaboradores integrarán el grupo de apoyo logístico y sanitario. Por primera vez en la historia de la delegación, saldrá desde Larroque un colectivo exclusivo con 45 asistentes con destino al puesto de Luján, además de reforzar los esquemas de asistencia intermedia en Merlo.

Consultado sobre posibles actividades parroquiales ante la eventual visita del Papa a la Argentina, Michel aclaró que el grupo está abocado al 100% en la organización logística del evento mariano. Si bien la comunidad mantiene la expectativa alta por contar con Monseñor Mauricio Landra como obispo de la diócesis de Luján, de momento no hay viajes previstos desde la agrupación de peregrinos y cualquier iniciativa futura se definirá desde la secretaría parroquial.