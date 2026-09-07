Semana con frío, jornadas agradables y posible inestabilidad

La semana arrancó helada en Larroque y tanto en el atardecer del domingo como en las primeras horas de este lunes se sintió con fuerza el impacto del aire fresco, registrándose marcas muy bajas en el comienzo de la jornada y una sensación térmica que se ubicó por debajo de un grado.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar gradualmente con el paso de los días. Los pronósticos prevén un paulatino ascenso de las marcas máximas, que irán ondulando hacia mitad de semana. Entre el martes y el jueves se aguarda un ambiente bastante más agradable por las tardes, con máximas de entre 18°C y hasta 23°C para la jornada del jueves, acompañadas por un cielo que alternará entre despejado y algo nublado.

De todos modos, las condiciones meteorológicas volverán a rotar hacia el fin de semana. Para las jornadas del viernes y el sábado se anticipa un aumento de la nubosidad y probabilidades de inestabilidad con precipitaciones aisladas, junto con un descenso en las temperaturas y la presencia de viento del sector sur. Hacia el domingo retornaría la estabilidad, con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado.