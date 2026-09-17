Este jueves se realizó la apertura de sobres para arreglo de sanitarios de la escuela 93



La actividad contó con la presencia del intendente de Larroque, Francisco Benedetti; la directora de la institución, Celina Echeverría; la ingeniera Claudia Benavento, directora General de Arquitectura; el arquitecto Diego Romero, director de la Unidad de Proyectos Generales; y el arquitecto Hernán Hornus, jefe zonal del departamento Gualeguaychú.

El proyecto contempla el reemplazo de las cañerías de desagües cloacales que presentan deterioro debido a su antigüedad, la ejecución de nuevas instalaciones para la distribución de agua y la colocación de un tanque de reserva de 1.100 litros para el abastecimiento del grupo sanitario.

Asimismo, se prevé la transformación de uno de los sanitarios existentes en un espacio accesible para personas con movilidad reducida, incorporando las dimensiones y elementos reglamentarios correspondientes.

Entre los trabajos proyectados también se incluyen la colocación de nuevos pisos y revestimientos en los sectores intervenidos, y tareas de preparación de superficies y pintura de paredes y cielorrasos.

La obra beneficiará a la comunidad educativa de la institución, que cuenta con más de 300 estudiantes, y representa una intervención destinada a mejorar las condiciones edilicias, sanitarias y de accesibilidad de este establecimiento educativo de nuestra ciudad.

Desde la Municipalidad de Larroque se destacó la importancia de esta inversión para continuar fortaleciendo la infraestructura educativa y acompañando las necesidades de las instituciones de nuestra comunidad.