Llega a Larroque el musical familiar "Huellitas y Alejo"



La cartelera artística de la ciudad sumará una propuesta pensada para todas las edades con la presentación de "Huellitas y Alejo: La Historia de un Perro Callejero y un Artista Callejero". La cita será el sábado 3 de octubre a las 19:00 en la Sala de Teatro Paoli, en un evento organizado por la Escuela Horizontes y que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Larroque.



Escrita y dirigida por Carlos Campodónico, la historia sigue el encuentro entre un músico ambulante y un perro de la calle. La obra cuenta con el protagonismo del larroquense Alejo Escobar, un exquisito intérprete de nuestra tierra que le da vida al personaje principal junto a Huellitas. Mediante canciones, humor y juegos, el espectáculo propone una reflexión sobre el valor del rescate animal, el respeto por el otro y la importancia de brindar segundas oportunidades.



Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a un valor de $5.000, mientras que en puerta el día de la función tendrán un costo de $8.000. Los interesados en reservar sus pases pueden contactarse directamente con el personal de la institución o comunicarse vía WhatsApp a los teléfonos 3446-524464, 3446-557899 o 3446-648516.



