Arranque con sonrisas para Central y Sportivo en el Torneo Clausura





Apenas unos días después de la finalización del Apertura, la pelota volvió a rodar en el fútbol departamental con la disputa de la jornada inicial del Clausura, un torneo de un valor emotivo especial para la localidad, ya que en la máxima categoría lleva oficialmente el nombre de Claudio "Lalo" Romani, en reconocimiento a la trayectoria del dirigente larroquense. Hay que destacar que la candidatura a la nominaciónm había sido presentada por Sportivo Larroque y que la aceptación por parte de la Liga Departamental se había conocido a principio de año.





Nancy Martínez, presidente del Club, junto a Lalo Romani.



En la Primera A, Central Larroque tuvo que batallar más de la cuenta para dejar los tres puntos en casa. El equipo conducido por Mauricio Londra arrancó en desventaja frente a Pueblo Nuevo, que se puso arriba en dos oportunidades mediante un penal de Rubén Piaggio y un tanto de Martín Erramundegui. Sin embargo, Central mostró carácter para revertir la historia en el Raúl Impini y terminó imponiéndose por 3 a 2 gracias a las anotaciones de Claudio Escalante de tiro libre, Ramiro Reverdito y Alexis Izaguirre.







En los demás adelantos de la A, Juventud Urdinarrain le ganó 2 a 1 a Independiente, Deportivo Urdinarrain superó 1 a 0 a Central Entrerriano y La Vencedora venció como visitante a Camioneros por 1 a 0. La programación se completará entre semana: el martes jugarán Defensores del Oeste y Sarmiento en el Estadio Municipal, mientras que el miércoles cerrarán la fecha Juventud Unida y Unión del Suburbio en La Vía, ambos desde las 21.15.

Por su parte, el arranque en la Primera B —denominado "Piyo Fernández"— también trajo festejo para el pueblo. El Sábado, Sportivo Larroque tuvo una actuación sólida en su cancha y despachó a Isleños Independientes con un categórico 3 a 0. Los goles del local los firmaron Mateo García, Facundo Orsingher y Tiago Godoy.

El resto de la B dejó el empate 0 a 0 entre el reciente campeón Sporting y Cerro Porteño, el triunfo de Juvenil del Norte 1 a 0 sobre Black River de visitante y la victoria de Defensores del Sur 2 a 1 ante Sud América.