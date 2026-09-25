El Hospital San Isidro Labrador sumó una nueva ambulancia para reforzar la atención en Larroque





El Hospital San Isidro Labrador incorporó este viernes una nueva unidad de traslado para el sistema de salud local y la entrega oficial se realizó en un acto institucional que reunió a funcionarios del Gobierno provincial y del municipio, entre los que estuvieron el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman; el intendente Francisco Benedetti; la viceintendenta Estela Petelín y el director del centro de salud, Gerardo Romani.

La llegada de este vehículo busca agilizar las derivaciones y ampliar la capacidad operativa frente a las urgencias diarias de los vecinos. Según destacaron desde el Municipio, la gestión de la unidad responde al trabajo coordinado que se viene sosteniendo con la provincia para equipar al centro asistencial y cubrir la demanda sanitaria en la localidad.