El arte visual de Gualeguaychú desembarca en la Sala Paoli con la muestra colectiva "Cinco Caminos"



La Sala Padre A. Paoli recibirá este sábado 19 de septiembre, a partir de las 17, una propuesta cultural que cruzará pintura, dibujo y danza tradicional. La Municipalidad de Larroque coordinó la llegada de "Cinco Caminos", una exposición colectiva que reúne el trabajo de cinco referentes de las artes visuales de Gualeguaychú.

La iniciativa busca acortar distancias con la escena artística vecina y abrir un punto de contacto directo entre los creadores y los vecinos. Gladys Zagert, Leticia Spandre, Silvia Bianchi, Alberto Bonus y José Alejandro Lenciati exhibirán cuadros y dibujos que abordan temáticas vinculadas a la sensibilidad, las emociones y la realidad social, combinando distintas técnicas y estilos.

La apertura de la sala no se limitará a la exposición en las paredes. Como parte del encuentro, los alumnos del Taller de Folklore para Niños y Adolescentes, bajo la dirección de la profesora Shulamit Taffarel, realizarán una presentación en vivo para sumar la danza a la jornada. La entrada será libre para toda la comunidad.