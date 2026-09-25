Llegó la nueva ambulancia al San Isidro Labrador y Romani remarcó el trabajo conjunto



Esta mañana se concretó un nuevo avance en materia de servicios a la salud de la comunidad, y tras el acto de entrega a cargo de las autoridades provinciales, el director de la institución, Dr. Gerardo Romani, remarcó lo que significa esta incorporación y el camino recorrido para conseguirla.

"Estamos muy contentos en la comunidad hospitalaria producto de esta entrega de esta ambulancia tan esperada, tan ansiada por nosotros", señaló Romani. Además, explicó que la llegada de la unidad se dio a partir de "una gestión que se realizó articulando muy bien el hospital con el municipio y la provincia", donde "los actores políticos actuales trabajaron también para que esto se logre".

El médico relacionó este logro con la tarea cotidiana de los empleados y el acompañamiento de la vecindad: "Sé que esto es gracias también al esfuerzo que hacemos todos los días todos los trabajadores del hospital para mejorar la calidad de atención, la empatía, y creo que todo esto es fruto y resultado de este esfuerzo".



En esa línea, sumó el aporte de distintos sectores: "Es el esfuerzo de todos, no solamente de los trabajadores del hospital, sino también del municipio, de la cooperadora del hospital, de los empresarios locales que ayudan un montón al hospital y de toda la comunidad en sí y de muchísimos que en forma anónima también colaboran". "Estamos más que agradecido en representación de todos los trabajadores del hospital", expresó.

A la hora de repasar los avances recientes en la institución, Romani sostuvo que "en esta gestión se están logrando cosas que desde hace muchísimo tiempo se estaban esperando". Entre las compras y las mejoras concretadas, detalló "el caso del grupo electrógeno, que es una inversión que supera más de 20 millones de pesos; el caso de una incubadora de transporte para bebés recién nacidos, que también supera los 15 millones de pesos; equipamiento para el laboratorio; equipamiento para el servicio de emergencia y computadoras".

Por último, destacó las obras edilicias que no siempre quedan a la vista: "Todo lo que no se ve por ahí de repente es el mantenimiento del hospital, que se han hecho grandes cambios y bueno, y eso obviamente ha llevado a que el hospital esté como está hoy. Y agradecerle a la comunidad, que también participa un montón con nosotros".