Larroque fue sede de la etapa departamental de los Juegos Entrerrianos para Adultos Mayores



El pasado jueves 3 de septiembre, Larroque se convirtió en el punto de encuentro para la instancia departamental de la vigésima edición de los Juegos Deportivos y Culturales para Personas Adultas Mayores. La cita reunió a delegaciones provenientes de Urdinarrain, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Irazusta, Gilbert y Aldea San Antonio, que se sumaron a los representantes locales para dar vida a un cronograma continuo de actividades en diversos predios e instalaciones de la ciudad.

A lo largo del día, las instalaciones municipales y de los clubes locales recibieron el despliegue de las diferentes disciplinas. El cuadro deportivo cubrió un abanico amplio de especialidades: tejo, golf croquet, bochas en ramas femenina y masculina, truco, chinchón, orientación, pádel, newcom, tenis, tenis de mesa y ajedrez. Cada escenario mostró un marco de constante movimiento y camaradería entre los competidores que buscaron su lugar en las siguientes fases del certamen.





En simultáneo, el aspecto cultural tuvo su espacio dedicado a la expresión y la muestra artística. Se presentaron trabajos y rutinas en teatro unipersonal, canto solista, pintura, dibujo, redacción de cuentos, danza tradicional y tango. Tras culminar el desarrollo del programa previsto en cada área, la organización concretó el acto de entrega de medallas para distinguir la labor y la presencia de los participantes de cada pueblo vecino.





Desde el municipio destacaron la articulación y el trabajo conjunto desplegado entre las distintas reparticiones locales, las instituciones intermedias y los clubes que aportaron infraestructura y personal para atender la logística de un evento que movilizó a decenas de personas durante toda la jornada.

Operativo sanitario preventivo junto al Hospital San Isidro Labrador

De manera complementaria a la programación central, la salud tuvo una presencia activa en los predios. El Área de Salud de la Municipalidad de Larroque, en conjunto con el Hospital San Isidro Labrador, montó un puesto de atención y asistencia permanente para acompañar a los deportistas.





En dicha posta, el equipo profesional llevó a cabo controles periódicos de presión arterial y evaluaciones metabólicas básicas, ofreciendo asistencia inmediata ante cualquier requerimiento físico durante los partidos. Este esquema de trabajo conjunto entre la comuna y el nosocomio local garantizó la cobertura preventiva a lo largo de todo el encuentro comunitario.