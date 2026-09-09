Recuperaron en Gualeguaychú una notebook que había sido olvidada en un colectivo



Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental logró recuperar una computadora portátil que había sido denunciada como sustraída tras un viaje de pasajeros entre Larroque y Gualeguaychú.

El hecho se desencadenó a partir de la denuncia radicada el lunes por la tarde por una mujer deLarroque, quien explicó que su hijo había olvidado el equipo dentro de la unidad de transporte en la que viajaba hacia la cabecera departamental.

A partir de las actuaciones del personal policial, según precisó el medio R2820, los efectivos llevaron adelante un procedimiento en una vivienda ubicada en calle Guido Spano al 1700 de Gualeguaychú. En el lugar se secuestró la notebook junto a la funda y los elementos que contenía en su interior.

El dispositivo se encontraba en posesión de una joven de 21 años, quien al momento del operativo indicó haberlo comprado previamente a un hombre desconocido. El material recuperado quedó a disposición de la justicia para ser restituido a su dueño.