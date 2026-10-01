Central Larroque goleó a Camioneros y sumó su segundo triunfo consecutivo en el Clausura





Central Larroque ratificó su gran arranque en el campeonato local con una sólida goleada por 4 a 0 ante Camioneros. Los goles de la jornada llegaron de la mano de Alexis Izaguirre y Eduardo Rothermel, quienes encarrilaron el triunfo en la primera mitad, mientras que Augusto Lonardi y Claudio Escalante completaron la cuenta en el complemento para sellar el marcador definitivo.

El desarrollo del encuentro mostró al conjunto local dominando las acciones desde el inicio. En la categoría Sub 23 también hubo festejo rojo, ya que el selectivo se impuso por 2 a 1 con tantos de Isaías Galván y Lautaro Covre.







Weitzel, Delantero (ex Central Entrerriano y Juventud Unida) y Chaparro, Arquero (ex Camioneros) fueron presentados como refuerzos en Central

Pesar por el fallecimiento de Walter "La Vaca" De Zan

Antes del inicio de la jornada deportiva, desde la institución expresaron sus condolencias por la partida física de Walter "La Vaca" De Zan, una persona profundamente ligada a la historia de Central Larroque. De Zan dejó una huella imborrable en la entidad roja como exjugador, integrante de comisiones directivas y padre de jugadores. Dirigentes y allegados enviaron un caluroso abrazo y un sentido mensaje de apoyo a los familiares en este difícil momento.