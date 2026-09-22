Estudiantes secundarios de Larroque se capacitaron en RCP y primeros auxilios





El Polideportivo Municipal de Larroque albergó una jornada de formación orientada a estudiantes de escuelas secundarias locales. La iniciativa, centrada en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, surgió del trabajo coordinado entre el Hospital local y el Área de Salud de la Municipalidad, con la intención de preparar a la comunidad escolar para responder en los momentos críticos antes de que arriben los profesionales.

La capacitación se organizó en dos turnos durante la mañana, entre las 8 y las 12 horas, para abarcar a la mayor cantidad de alumnos. El espacio combinó teoría con ejercicios prácticos sobre maniquíes de entrenamiento.

La coordinación estuvo a cargo de Andrea Moresco, mientras que la instrucción y las prácticas quedaron en manos del licenciado en Enfermería Maximiliano Silva. La gestión municipal resaltó la necesidad de sostener estas actividades pedagógicas que les permiten a los chicos adquirir seguridad y actuar con rapidez frente a un accidente o un paro cardiorrespiratorio.