Un apostador de Larroque ganó más de 18 millones de pesos en el Quini 6

La agencia de tómbola de avenida Urquiza fue donde se confeccionó la boleta.





La suerte volvió a sonreírle a la provincia y tuvo a Larroque como gran protagonista, tras conocerse el resultado del sorteo de este miércoles del Quini 6, en el que un apostador local acertó cinco números en la modalidad "Siempre Sale" y se adjudicó un premio de $18.474.674,40. La jugada afortunada se realizó en la Agencia Nº 41.

El bolillero del "Siempre Sale" arrojó las cifras 13, 24, 27, 32, 44 y 42. Al no registrarse tarjetas con seis aciertos, el pozo se repartió entre los 20 cupones que lograron cinco coincidencias en todo el país. La jugada hecha en Larroque compartió la nómina ganadora junto a boletos distribuidos en Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Chubut, San Luis, Córdoba, Salta, Chaco, CABA, Mendoza y Corrientes.

Por su parte, los pozos centrales no registraron ganadores. En el Tradicional (05-07-18-25-30-41) quedaron acumulados más de $1.164 millones; en La Segunda (00-06-08-14-40-44) la suma asciende a $3.717 millones; y en La Revancha (14-15-31-34-35-41) habrá $800 millones en juego. De esta forma, el sorteo del próximo domingo ofrecerá un pozo estimado de 7.200 millones de pesos.