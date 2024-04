El Párroco de Larroque caminó y rezó hoy por la sinuosa ruta que conecta España con Francia y que atraviesa la cadena montañosa que separa la península ibérica del resto de Europa.

Pasó por pueblitos y parajes milenarios preparados para recibir a los peregrinos que transitan el Camino de Santiago, con un esfuerzo físico que la fe y el Rosario atenúa, junto a paisajes tan llenos de atractivos como de historia, sobre todo para el cristianismo, por que son los que recorrió el Apostol Santiago.



Debajo del mapa que muestra la ruta de hoy, compartimos la crónica de viaje del Padre.

Hola buen Camino a todos

Les escribo desde Rocenvalles, España.

Aquí son las 7pm y estamos descansando antes de la misa 20hs

Un día largo de caminata que comenzó en la localidad de Saint Jaen Pie da Port, Francia.

Comenzamos sellando la credencial y luego pasamos por la Iglesia a rezar.

El camino fue duro, cruzamos los Pirineos, y el día estaba hermoso...

Nada de frío, si mucho camino húmedo

Durante el trayecto utilicé la enseñanza del santo cura de Ars... "El Rosario acerca los caminos"

Y me puse a rezarlo...

Misterios Luminosos

Y fue en ella que encontré que rezar en este día



La voz del Padre Dios que nos dice en dos ocasiones "Éste es mí Hijo, escúchenlo" y María como madre nos dice "hagan todo lo que Él les diga"

Y recé eso el poder escucharlo en la oración y sobre todo en la Eucaristía





Repasando las enseñanzas de Jesús me gustó pensar en la parábola de la oveja perdida... Ver los riscos, praderas verdes, montañas y pensar: el pastor salió a caminar en búsqueda de la 🐑 (y caminó conmigo) y cuando la encontró la cargo sobre si (y pensé en la mochila solo pesa 7kg la ½ de una 🐑)



¿Cuánto acompaña y carga el Señor de mí?

Creo que no termine de rezar... Creo que esto volverá en el camino...



Primer día



¡Gracias, Señor, por tus palabras y gestos!

Ahora me voy a la Misa, rezo por ustedes