Pese a lo que hace siete años parecía una iniciativa posible y útil para fomentar el desarrollo de la comunidad, especialmente por las ventajas en términos de tasas de interés con las que cuenta el BNA, en las últimas horas supimos que el proyecto nacido durante la intendencia de Darío Benedetti dio su último suspiro.



Quizá Larroque nunca calificó para tener una segunda entidad bancaria y mucho menos cuando el paso del tiempo y el avance de la tecnología fue achicando la necesidad de espacios físicos para hacer cola, pagar servicios o contar con efectivo y menos con una economía tan restrictiva en materia crediticia. Ahora, en tiempos de ajustes del gasto y la idea de la privatización parcial del banco, el sueño naufragó para siempre.

En aquel 2017 todo parecía estar ajustado para que el objetivo se cumpliera, entre ellos el hecho de contar con el alineamiento político entre el municipio y el gobierno nacional, pero un encadenamiento de hechos comenzó a "desestabilizar los cimientos" de la nueva sucursal, entre los que se cuenta el aumento del tipo de cambio. A eso se sumó las desprolijidades de la empresa constructora que ganó la licitación, que tras demoler el salón se retiró de la ciudad y abandonó la obra, supuestamente, por que el aumento de los costos en los materiales y problemas de capacidad financiera, frente a la lentitud en la redeterminación del presupuesto oficial.

Hassell reunido con Batakis, la directora del BNA, acompañado por la diputada Gaillard.



Pero el presente es cruel pese a las pasadas gestiones políticas y administrativas en que oficialismos y oposiciones fueron uno solo a la hora de reclamar, especialmente cuando se supo de la decisión del directorio de avanzar con la venta, algo que Leonardo Hassell cuando promediaba su gestión, logró demorar gracias a medidas administrativas acompañadas por todos los concejales y aceitadas por funcionarios nacionales que le sacaron la lupa de encima al inviable proyecto. El ex intendente en su momento se reunió con los presidentes Daniel Hecker y su sucesora Silvina Bataquis y con su vice Carlos Caserío, con el fin de sostener el proyecto.



Con Milei en el poder y sus recortes al estado, sumado a la ausencia de interlocutores dentro o cercanos al directorio del banco, ya no se pudo seguir estirando el efecto de las medidas paliativas de la gestión municipal anterior.

El demolido salón de calle 25 de Mayo.

Ayer en Latidos FM. Francisco Benedetti habló del callejón sin salida que afronta la comunidad, ya no solo el municipio, ante el riesgo de entrar en litigio judicial con la banca estatal, que comunicó la novedad de iniciar acciones legales en caso de que el municipio sostenga las restricciones que impiden concretar la venta, como la de no otorgar el permiso de mensurar el terreno por ejemplo.



El intendente calificó de triste a la noticia pero explicó que no piensa tomar una medida contraria de corte populista, que ponga en riesgo el estado financiero de la municipalidad, frente a las recomendaciones de especialistas en este tipo de asuntos que dan por hecho una resolución a favor del Nación ya que incluso, se violan garantías constitucionales referidas al derecho de propiedad.



En la charla con Leandro Almeyra, leyó el proyecto de resolución que presentará ante el legislativo municipal, por el que levantará las restricciones y permitirá la venta. Debajo el texto:

VISTO:

La Nota enviada por el Banco Nación al Presidente Municipal de Larroque, Lic. Francisco Benedetti, el 13 de marzo de 2024, mediante la cual se ratifica la decisión de vender el inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo, Manzana 144, plano de mensura 18.887, partida inmobiliaria 073.129 de la ciudad de Larroque, con una superficie de 564,80 m².-

La Resolución Nº 1.450 del Directorio del Banco Nación con fecha 8 de junio de 2017, mediante la cual el Directorio resolvió la apertura de una sucursal tipo 7 en la localidad de Larroque, Entre Ríos, dependiente de la Gerencia Zonal Concordia,

El Despacho 8.160 del Directorio del BNA, con fecha 28 de septiembre de 2017, en el cual se plantean cinco opciones de terrenos a adquirir en la ciudad de Larroque, con sus características específicas de ubicación y dimensiones. Luego de lo cual se decide adquirir el terreno ubicado en la calle 25 de Mayo, Manzana 144, plano de mensura 18.887, partida inmobiliaria 073.129 de la ciudad de Larroque, con una superficie de 564,80 m2, para ser destinado a la FUTURA SUCURSAL LARROQUE (ER)

La Resolución N° 017/2017 de este Honorable Cuerpo Legislativo, con fecha 6 de septiembre del 2017, mediante la cual se dispone la venta del inmueble ubicado en calle 25 de Mayo de esta ciudad, Manzana 144, plano de mensura 18.887, partida inmobiliaria 073.129, superficie 564,80 m2, a favor del Banco de la Nación Argentina considerando la instalación de una sede de la entidad bancaria en nuestra ciudad.

La "Escritura número ciento cincuenta y uno - Compraventa - Municipalidad de Larroque a Banco de la Nación Argentina", con fecha el 13 de noviembre de 2017, firmada por el ex Presidente Municipal Héctor Darío Benedetti y su Secretario de Gobierno, Gastón Gerardo Elena, en representación de la Municipalidad de Larroque, y Carlos David Puig, en representación del Banco de la Nación Argentina, mediante la cual la entidad bancaria adquiere el terreno antes mencionado .-

Que la construcción de la sucursal del Banco de la Nación Argentina se inició en 2018, adjudicada por Licitación Pública 4617, y se vio interrumpida, quedando paralizada tiempo después, ante el incumplimiento del contrato por parte de la empresa constructora.

Que, ante esta situación, el Poder Ejecutivo Municipal envía una nota, con fecha 26 de noviembre de 2020, dirigida al presidente del Directorio del Banco de la Nación Argentina, Lic. Eduardo Hecker, mediante la cual "Solicita reinicio de obra sucursal BNA Larroque".

Que el 22 de diciembre de 2020, el ex Presidente Municipal Dr. Leonardo Martín Hassell recibe, una respuesta de Laura Mabel Fernández, secretaria en ese entonces del Directorio del BNA, en la cual se informa que "la continuidad de las obras interrumpidas en su momento está siendo analizada en la actualidad".

Que el 21 de enero de 2021, el entonces presidente municipal mantiene una reunión virtual con Eduardo Hecker, presidente de la entidad bancaria, y con Gastón Álvarez, gerente de Sucursales, para insistir en que “se contemple la viabilidad de retomar la construcción de la Sucursal del Banco de la Nación Argentina, la cual comenzó a llevarse a cabo en 25 de Mayo 301, en el año 2018”.

Que en los primeros días del mes de agosto de 2022 quienes integraban el H.C.D. de nuestra localidad, con sorpresa, tomaron conocimiento a través de una inmobiliaria local que se encontraba a la venta el terreno adquirido para la construcción de la sucursal Larroque.

Que un importante número de vecinos y vecinas, a través de la Asociación para el Desarrollo Económico de Larroque (ADEL) y de los medios de comunicación, expresaron que rechazaban la disposición tomada por las autoridades del Banco Nación.

En ese contexto el H.C.D. de nuestra ciudad emitió la Resolución 40/2022, en la cual, en su parte dispositiva, se solicitó intervención al Directorio del Banco Nación para que revea la decisión de venta, y se instruyó al Poder Ejecutivo local para que tome las medidas pertinentes a fin de no habilitar los trámites administrativos vinculados a la venta del inmueble hasta tanto se resuelva de manera definitiva el expediente respectivo.

A su vez, en el año 2023, el H.C.D. de Larroque emitió la Resolución 09/2023 con el mismo espíritu que la 40/2022 antes nombrada, pero, además, haciendo alusión a la Comunicación que el Directorio del Banco Nación envió al entonces Presidente Municipal Dr. Leonardo Martín Hassell en fecha 18 de octubre de 2022 ratificando la decisión de venta del inmueble en cuestión y el cierre definitivo del expediente.

En el mismo sentido, el actual Presidente Municipal, Lic. Francisco Benedetti, envió una Nota el 27 de febrero de 2024 al Banco Nación, recibida por esta institución al día siguiente, mediante la cual se puso a disposición para encontrar una solución que contemple el interés de ambas partes y superar un posible conflicto jurídico.

CONSIDERANDO:

Que, finalmente, luego de distintas reuniones y acercamientos por parte de tres administraciones municipales diferentes que sostuvieron e impulsaron esta iniciativa y tres administraciones nacionales distintas, de las cuales, las últimas dos decidieron en sentido contrario, el Banco, a través de la Nota dirigida al Municipio de Larroque en fecha 13 de marzo de 2024, firmada por Marcelo Oscar Bertola -N12592- reafirma su decisión final de vender el inmueble, informando que en caso de que este Municipio no remueva los obstáculos que impiden la concreción de la venta del mismo, iniciará acciones legales correspondientes.

Que independientemente del loable fin que tuvo este H.C.D. al sancionar la Resolución 40/22, que permitió nuevas gestiones tendientes a que el Directorio del BNA revea la decisión de venta, lo cierto es que tanto la administración local que finalizó su mandato el 10 de diciembre de 2023 como la actual, se han encontrado con una respuesta irreductible de la entidad bancaria, debiendo destacarse que en la nota de fecha 13 de marzo de 2024 arriba citada, directamente se advirtió a la Municipalidad de LARROQUE que en caso de mantener la prohibición se iniciarían acciones legales. Que resulta claro que mantener la vigencia de la Resolución 40/22 obstaculiza la venta del inmueble, importando ello una violación del derecho de propiedad del BNA consagrado por nuestra Constitución Nacional, que redundará en seguros perjuicios para nuestra comunidad en una instancia judicial. Que a ese fin, para evitar un litigio de seguro resultado desfavorable con su consecuente costo:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LARROQUE SANCIONA LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1º: DERÓGUENSE las Resoluciones 40/2022 y 09/2023 del H.C.D.-

ARTÍCULO 2º: RATIFÍQUESE la voluntad de este Municipio de facilitar y propender a la instalación en esta ciudad de un banco o entidad financiera públicos o privados que tiendan a satisfacer la demanda regional de los productos y servicios que estos otorgan, para impulsar la producción y elevar los estándares de vida.-

ARTíCULO 3º: DÉJESE sin efecto toda normativa en contrario.-

ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE, regístrese, archívese, etc.-

Lic. Francisco Benedetti

Presidente Municipal