Larroque sumó un caso de dengue y la tasa de contagio en la provincia tuvo una leve desaceleración

El objetivo es fortalecer el salario de los docentes que perciben las menores escalas con un 22 por ciento de incremento, llevando al sueldo inicial por encima de los 400.000 pesos. Además, la provincia se hará cargo de los fondos nacionales no girados y se actualizará el código por traslado.

El gremio definió la huelga "ante la decisión del Gobierno de no mejorar la propuesta". La medida de fuerza ya había quedado establecida en caso de que el nuevo ofrecimiento no superara al anterior. La presidente del CGE comentó que se descontarán los días no trabajados.