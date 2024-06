Ley Bases: Benedetti consideró sensato que se aprueben las modificaciones que hizo el senado

En diálogo con el medio paranaense La Voz, el legislador larroquense opinó que "no va a haber inconvenientes para darle sanción definitiva a la ley que en la Cámara de Diputados de la Nación se volverá a tratar este miércoles, aceptando las modificaciones que introdujo el Senado.

“Desde mi punto de vista es que ha ocurrido lo más sensato que es aprobar las modificaciones que introdujo el Senado en la Ley Bases. Estas fueron tomadas en su totalidad y mañana va a ir la versión modificada por el Senado a tratamiento en el recinto. Entiendo que no va a haber inconvenientes para darle sanción definitiva, con lo cual vamos a cerrar un largo tiempo de debate con esta ley. Creo que es importante que el Gobierno cierre esto, que pueda tener esta herramienta que estaba demandando y que pueda avanzar en la tarea diaria de Gobierno”, remarcó Benedetti.

Tras la sanción definitiva de la Ley Bases “espero que empecemos a recuperar la actividad económica, las posibilidades de que la actividad privada pueda desarrollarse de múltiples maneras para que salgamos de un proceso recesivo fuerte que está afectando a todos y que está preocupando a muchísimos ciudadanos, no solo por el deterioro del ingreso, sino la posibilidad de perder el trabajo. Es muy importante que terminemos con esta discusión en el día de mañana”.

“Sí vamos a insistir con nuestra propuesta con el capítulo fiscal. Esto tiene que ver con reintroducir el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que es un tema no muy simpático pero entendemos tiene que ver primero con una cuestión de Justicia, para que todos banquemos de una u otra manera el ajuste fenomenal que está llevando adelante el Gobierno, y por otro lado con reequilibrar los ingresos de las provincias y municipios”, señaló.

“Más allá de que no es mi Gobierno, comparto esta idea de que necesitamos un país que no tenga inflación, y que para eso hay que cuidar el equilibrio fiscal, no gastar más de lo que ingresa. Estamos en una situación en la que el impacto es altísimo, me preocupa esta recesión que parece no tener fin y por eso digo terminemos esta semana con este capítulo de la discusión de las herramientas que necesita el Gobierno. Espero que con acciones y con ocuparse de las cosas podamos empezar a remontar la cuesta, que realmente es pesada y preocupante”.



FUENTE: Radio La Voz