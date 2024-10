Orgullo en Larroque: Bautista Romani tuvo una destacada participación en certamen nacional de literatura y matemática

"Caravana para recibir a Bauti", es lo que el brillante alumno del colegio Virué se merece por su desempeño, y no solo en este certamen, también por su trayectoria escolar. Hay que decirlo para no perder de vista lo que él y su familia han hecho desde hace mucho tiempo, para que este tipo de logros no nos caiga tan de sorpresa, sino que sea casi como un premio tan importante como lógico, o como la frutilla del postre de lo que se fue elaborando ya desde la escuela primaria en el seno de una familia que le da pelea a los desafíos, siempre con una sonrisa.









Así fue que resolvió el dilema que significa viajar e instalarse en Córdoba una semana, pero el objetivo de ver realizarse a un hijo todo lo puede y por eso es atrapante, saborear la breve historia, contada por Margarita, mamá, pero también docente.

El certamen nacional del que participó Bautista, combina literatura y matemática, donde los participantes deben resolver ejercicios matemáticos y luego narrar un cuento, poesía, poema o leyenda relacionado con el ejercicio.





Margarita relató el arduo camino hasta llegar al concurso: Desde el 5 de octubre, ella y Bautista viajaron desde Larroque a La Falda, pasando por varias localidades. Los costos del viaje fueron elevados, pero lograron financiarse mediante rifas y con la ayuda de la comunidad y el colegio. El profesor de Bautista, Jonathan García, fue fundamental en el proceso, animándolo y haciéndose cargo de la inscripción inicial. También, al principio de este proceso, estuvo Fernanda Peñalva, otra profe que incentivó al alumno en esta aventura.

Bautista pasó por varias instancias en Gualeguaychú antes de llegar a la etapa nacional en Córdoba. La noticia de su clasificación llegó a fines de septiembre, lo que dejó poco tiempo para reunir fondos. La municipalidad y la comunidad de Larroque colaboraron para que Bautista pudiera asistir al evento.

El certamen contó con la participación de 220 chicos de todo el país. Margarita destacó la calidad de las devoluciones recibidas en las etapas previas y la riqueza de los talleres realizados durante el certamen. Estos talleres no solo beneficiaron a los estudiantes, sino también a los docentes y acompañantes, quienes pudieron llevarse valiosas experiencias para aplicar en sus comunidades.





Bautista logró la distinción de ser el primer subcampeón en el concurso, un reconocimiento que llenó de orgullo a su familia y a toda la comunidad de Larroque.

Margarita expresó su agradecimiento a la gente de Larroque por su apoyo, destacando cómo incluso aquellos que no los conocían contribuyeron con su granito de arena. Esta experiencia no solo fue una victoria académica para Bautista, sino también una muestra del espíritu comunitario y del valioso e indispensable apoyo de la familia.