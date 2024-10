Central ganó 8 a 0 y sumó al sexto jugador en su historia que logra cuatro goles en un mismo partido

La cantidad de goles que un equipo puede llegar a hacer en todo el torneo, el rojo los hizo en 90 minutos en su cancha, es decir, un promedio de un gol cada 11:25 minutos y el máximo responsable fue Gerónimo Escalante que brilló al punto de convertirse en la sexta estrella de Central Larroque que llega a esa cifra en un partido.



En sus redes sociales Centra Larroque remarcó esa condición que ahora comparte con: Carlos González en el año 1983 a Central Entrerriano (4 a 3 ganó Central); Miguel Lema en el año 1991 a Unión del Suburbio (6 a 0 ganó Central); Ángel Cabrera (en 3 oportunidades): - En el año 2000 a Central Entrerriano (5 a 2 ganó Central) - En el año 2007 a Sarmiento (5 a 1 gano Central) - En el año 2007 a Independiente (6 a 0 ganó Central); - Hugo Marco en el año 2004 a Juvenil del Norte (6 a 1 ganó Central) y Milton Maciel en el año 2022 a Defensores del Oeste (7 a 0 ganó Central)







Recuerdo del "poker". Gerónimo Escalante se lleva la pelota firmada por sus compañeros de equipo.



Con cinco goles en el primer tiempo y 3 en el complemento, el 8 a 0, además de darle una diferencia de gol a favor muy abultada, que le puede servir ante una definición apretada en puntos, es por si mismo un resultado que nunca antes había conseguido en su historia deportiva. Y si bien no podemos decir que para nada le faltó, "fineza" en la definición, un 12 ó 14 a 0 no hubiera sido un resultado que no se ajustara a derecho, ya que o por el arquero, o por los definidores, el local desperdició varias ocasiones de gol claras.



Dos refuerzos conocidos

También en sus redes, el rojo anunció el regreso de dos ex jugadores, de su cantera, provenientes del lobo uruguayense. "Lauti y Edu vuelven al rojo" destacó el club, añadiendo que "luego de 2 años fuera de la institución regresan para vestir la casaca roja hasta la finalizaron del torneo clausura. Llegan provenientes de Gimnasia de Concepción del Uruguay que terminó su participación en el Federal A. Bienvenidos a su casa. @lauti.viale @edurothermel.