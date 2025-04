Leandro Caballero, apasionado artesano del cuero, aunque en la jerga criolla lo deberíamos nombrar simplemente "guasquero" es uno de los organizadores del evento, y compartió su entusiasmo por lo que se viene:



"La verdad que estamos contentos, pero más que nada no contentos por hacerla, sino por lo que va a recibir la gente. La colaboración que hemos tenido por parte de amigos, coleccionistas, la gente del pueblo... que por ahí tienen esas piezas guardadas y no las muestran, esta vez se han abierto totalmente. Estamos consiguiendo piezas increíbles".











Este año, la muestra estará dedicada especialmente al freno , una de las piezas más importantes del apero criollo. Pero eso no es todo: habrá verdaderas joyas históricas.

"Vamos a tener dos perlitas... dos coches antiguos del 1800, restaurados a cero y tirados a caballo. En esta oportunidad van a estar estáticos, frente a la Rural", adelantó Caballero.



La muestra no solo reunirá elementos criollos tradicionales, sino también piezas con enorme valor patrimonial, trabajos de talabartería, y el aporte de coleccionistas que, con gran generosidad, abren sus colecciones privadas al público.

Desde la organización, invitan a toda la comunidad a participar ya dejarse llevar por el legado vivo del campo:

“Es una oportunidad para conectarse con nuestras tradiciones, admirar el trabajo artesanal y vivir de cerca la cultura del campo” , aseguran.

📅 Cuándo: Sábado 3 de mayo

🕒 Hora: De 15 a 19 h

📍 Dónde: Sede de la Sociedad Rural de Gualeguay

🎟 Entrada libre y gratuita

Será una tarde para disfrutar en familia, compartir compañeros y llevarse un pedacito de historia en el corazón.