No es fácil comprender y asimilar que que ya no lo tenemos, que además de no verlo o escucharlo sobre un escenario haciendo música o de recibir sus mensajes de whatsapp, también admitiremos su ausencia en que ya no podremos leer sus crónicas deportivas en su cuenta de facebook.



Nos hubiera hecho saborear los tres puntos, describiendo la tarde helada, quizá la cercanía del río y la buena expectativa que le generaría la edad de los nuevos goleadores. Por eso, con su permiso, Señor Ricardo, apelamos a su estilo, para narrar lo que fue el triunfo de su rojo, en la misma tarde en que se realizó un minuto de silencio en su memoria. Así escribiría El Gordo:

Una helada tarde dominical se vivió en el Parque Unzué, donde el "Rojo" de Londra hizo pesar su chapa de candidato y metió un triunfazo que lo deja más puntero que nunca, tras golear 3 a 0 a Central Entrerriano, que venía como escolta pero no pudo con la contundencia larroquense.





El primer tiempo fue parejo, de estudio, con ambos equipos midiéndose y generando lo suyo. A los 20’, Yossen se animó con un zurdazo desde afuera que se colaba, pero Diego Paiz la sacó con vuelo de fotografía. Minutos después, fue Lautaro Viale el que quedó mano a mano y cuando se cantaba el primero, Cano le dijo que no con una tapada sensacional.

Pero en el complemento, Central Larroque salió a jugar con otra decisión. A los 14', lo madrugaron al fondo local y Viale, que ya lo venía buscando, metió un derechazo cruzado para romper el cero y desatar el festejo rojo en el Parque.

Con el 1-0 en el bolsillo y espacios a disposición, los de Londra manejaron los tiempos y lo definieron con autoridad. A los 37’, Gerónimo Escalante la peinó en el primer palo tras un tiro de esquina desde la izquierda, y por el segundo palo apareció Luciano Novoa, categoría 2005, para empujarla al gol y gritar su primer tanto en Primera División. Festejo con abrazo largo y emoción para el pibe que hoy escribió su nombre en la historia del club.





Pero faltaba más: a los 44’, una pelota que quedó boyando afuera del área, volea impecable al ángulo y a cobrar. El autor, Ignacio Valdez, categoría 2007, que también debutó en la red mayor. ¡Y de qué manera! El árbitro Collaso ni hizo volver al medio: pitazo final y fiesta roja.

Con este triunfo, Central Larroque se despega en la cima y confirma que va por todo. Una tarde perfecta: goles, arco en cero y los pibes que empiezan a dejar su huella.