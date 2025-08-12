Nuevo operativo de ANSES en Larroque el 22 de agosto

La Municipalidad de Larroque anunció que el próximo viernes 22 de agosto, entre las 08:00 y las 12:00, se realizará un nuevo operativo de atención de ANSES en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán realizar trámites y consultas de manera gratuita, sin turno previo. La atención será por orden de llegada y se recuerda que es indispensable presentar DNI para poder ser atendido.

Este tipo de iniciativas busca acercar servicios esenciales del Estado a la comunidad, facilitando el acceso a gestiones clave para numerosas familias larroquenses.

