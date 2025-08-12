Nuevo operativo de ANSES en Larroque el 22 de agosto

La Municipalidad de Larroque informó que en los próximos días se implementarán modificaciones en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de optimizar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad de conductores y peatones.
Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán realizar trámites y consultas de manera gratuita, sin turno previo. La atención será por orden de llegada y se recuerda que es indispensable presentar DNI para poder ser atendido.
Este tipo de iniciativas busca acercar servicios esenciales del Estado a la comunidad, facilitando el acceso a gestiones clave para numerosas familias larroquenses.
En el Raúl Impini, Central Larroque volvió a sumar de a tres al vencer por 1-0 a Independiente, en el marco de la 18ª fecha del Torneo Apertura de Primera A “José ‘Toto’ Gallop”. El gol que definió la historia llegó en el segundo tiempo, obra de Gerónimo Escalante, quien había ingresado desde el banco.
Resultados del Presupuesto Participativo 2025: salud, deporte y educación, entre las prioridades
El viernes 1 de agosto se realizó la apertura de urna y el escrutinio del Presupuesto Participativo 2025. Autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos asistieron al acto donde se revelaron los proyectos más votados por la comunidad.
La Municipalidad anunció la realización de la Fiesta del Día del Niño, que tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto a partir de las 14:30 horas, en el Playón del Parque de la Estación Intendente Fabio Larrosa, con entrada libre y gratuita
"Celebremos nuestras raíces", es el evento impulsado por el municipio que busca consolidarse como una de las fiestas tradicionales más importantes de la región. Se realizará el 9 de noviembre con entrada libre y gratuita.
Infraestructura: avanzan los proyectos del nuevo Parque Industrial y la futura EcoEstación
La Municipalidad de Larroque informó esta semana avances significativos en dos proyectos considerados estratégicos para el desarrollo local: el Parque Industrial y la futura EcoEstación.
El sacerdote jesuita larroquense, director del museo de los 26 mártires radicado desde hace varias décadas en Nagasaki, compartió su mirada sobre el presente de la ciudad y la memoria del ataque atómico ocurrido el 9 de agosto de 1945.
Benedetti y Schneider triunfan en las internas de la UCR entrerriana con amplio respaldo
La Lista 2 “Corriente para Construir”, alineada políticamente con el gobernador Rogelio Frigerio, se impuso de manera contundente este domingo en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos.
El mes de julio de 2025 dejó registros pluviales muy por encima de lo habitual en Entre Ríos. Según el Informe Semanal N° 1191 del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), el promedio provincial alcanzó los 68 milímetros, lo que representa un incremento del 100% respecto al promedio histórico para este mes, que es de 34 milímetros.
La Municipalidad de Larroque anunció que el próximo viernes 22 de agosto, entre las 08:00 y las 12:00, se realizará un nuevo operativo de atención de ANSES en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante.
