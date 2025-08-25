Brian Bustos atajó un penal que le permitió a Cuenca sumar de a tres y afirmarse en el exagonal final

Luego de conocerse que no formará parte de la lista a Senador, el dirigente radical y diputado nacional Atilio Benedetti reafirmó su compromiso con la provincia de Entre Ríos, con Juntos por Entre Ríos y con la Unión Cívica Radical (UCR), destacando que su labor política siempre estuvo orientada al servicio colectivo y no a intereses personales.
El arquero del Deportivo Cuenca se convirtió en una de las figuras del último encuentro tras detener un penal que resultó determinante para la victoria. Fue la primera atajada desde los doce pasos con la camiseta del club, un momento que él mismo definió como fundamental para el triunfo.GENERALES25/08/2025-
“Siempre trabajo para estar preparado en estas instancias. Analizamos a los posibles pateadores y tratamos de anticiparnos. Esta vez me tocó adivinar bien y por suerte salió como lo esperábamos”, expresó Bustos en la entrevista post-partido.
El guardameta larroquense también valoró otras intervenciones decisivas durante el desarrollo del encuentro, donde evitó goles que podrían haber cambiado el rumbo del resultado. “Mantener la portería en cero es un objetivo que tenemos desde el inicio de la temporada y lo venimos cumpliendo en varios partidos”, subrayó.
Bustos dedicó un párrafo especial a los aficionados que acompañaron al equipo: “El apoyo de la gente es muy importante, sobre todo en este tramo final del torneo. Se siente el aliento y eso nos motiva a dejar todo en la cancha”.
De cara al cierre del campeonato, el arquero dejó en claro la mentalidad con la que afrontará el plantel los compromisos que restan: “Nos quedan cuatro partidos y los tomamos como cuatro finales. El torneo es muy competitivo y se definirá hasta el último minuto. El próximo ante Orense será clave, pero tenemos que encarar cada encuentro con la misma intensidad y determinación”.
En la tabla de posiciones de la LigaPro Serie A de Ecuador (tras la fecha 26): Deportivo Cuenca ocupa el 4.º lugar, con 42 puntos, tras haber jugado 26 partidos en los que obtuvo 12 victorias, 6 empates y 8 derrotas; su diferencia de goles es +6 (31 a favor y 25 en contra)
Después de seis partidos sin ganar en la LigaPro, Deportivo Cuenca volvió a sonreír con una victoria 2-0 sobre Vinotinto FC en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los goles de Alexis Rodríguez (35′) y Luis Carlos Gustavino (45′) rompieron la sequía y devolvieron al equipo morlaco a la lucha por el hexagonal final. Brian Bustos no tuvo sobresaltos y mantuvo el arco en cero.
Entre Ríos bajo alerta: prevén lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas de viento
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de distintos niveles para la provincia de Entre Ríos ante la llegada de un sistema de mal tiempo que se intensificará este lunes y martes. Se trata de un proceso de formación de baja presión —conocido como ciclogénesis— que dará lugar a un temporal poco habitual para el mes de agosto.
El Dr. Rubén Chaia disertará en San Luis sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia penal
El próximo viernes se realizará en San Luis el primer encuentro de inteligencia artificial aplicada a la justicia, donde el Dr. Rubén Chaia fue convocado para abordar un tema de gran actualidad: el impacto de la inteligencia artificial en la justicia penal.
En septiembre se exhibirán en Larroque las copas del mundial de Catar, América y de la Finalíssima
Los tres trofeos se podrán ver el viernes 12 de septiembre, en el Polideportivo Municipal, en una jornada que quedará grabada en la memoria. Es posible también que estén presentes familiares de entrerrianos que formaron parte de seleccionados campeones.
El sacerdote jesuita larroquense, director del museo de los 26 mártires radicado desde hace varias décadas en Nagasaki, compartió su mirada sobre el presente de la ciudad y la memoria del ataque atómico ocurrido el 9 de agosto de 1945.
Se presenta en Larroque “Violentos jardines de América”, de María Esther de Miguel
Este jueves 21 de agosto, a las 15, la Sala de Reuniones Municipal de Larroque (25 de Mayo 266, planta alta) será escenario de la presentación de Violentos jardines de América, el segundo título de la Serie María Esther de Miguel, dedicada a difundir y revalorizar la obra de la reconocida escritora larroquense.
Es uno delos cambios que la Municipalidad de Larroque implementará en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones.
En septiembre se licitará la obra de finalización de la Escuela Técnica "Pablo Broese"
Larroque dio un paso decisivo hacia la concreción de un sueño largamente esperado. El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que habilita el llamado a licitación para culminar la Escuela de Educación Técnica N° 4 “Pablo Roberto Broese”, cuya construcción había quedado inconclusa tras varios años de avances y detenciones.
Una cruzada solidaria para “Lucecitas”: invitan a donar hacienda para el remate del 26 de agosto
Con la iniciativa de la familia Mendizábal y el acompañamiento de productores, se organiza una colecta de hacienda que será rematada el martes 26 de agosto en la feria que realizará Ricardo Mendizábal Consignaciones, en Sociedad Rural Gualeguay. Lo recaudado en la subasta de los animales donados será destinado íntegramente a la Escuela de Educación Especial Lucecitas, que atraviesa un momento económico complejo.
En Entre Ríos, la superficie sembrada con trigo para la campaña 2025/26 se estima en aproximadamente 700.000 hectáreas, según publicó el Sistema de Información de la BolsaCER. Este valor representa un crecimiento del 13% en comparación con la campaña anterior, lo que equivale a unas 83.200 hectáreas adicionales destinadas al cultivo