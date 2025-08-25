Brian Bustos atajó un penal que le permitió a Cuenca sumar de a tres y afirmarse en el exagonal final

El arquero del Deportivo Cuenca se convirtió en una de las figuras del último encuentro tras detener un penal que resultó determinante para la victoria. Fue la primera atajada desde los doce pasos con la camiseta del club, un momento que él mismo definió como fundamental para el triunfo.

“Siempre trabajo para estar preparado en estas instancias. Analizamos a los posibles pateadores y tratamos de anticiparnos. Esta vez me tocó adivinar bien y por suerte salió como lo esperábamos”, expresó Bustos en la entrevista post-partido.

El guardameta larroquense también valoró otras intervenciones decisivas durante el desarrollo del encuentro, donde evitó goles que podrían haber cambiado el rumbo del resultado. “Mantener la portería en cero es un objetivo que tenemos desde el inicio de la temporada y lo venimos cumpliendo en varios partidos”, subrayó.

Bustos dedicó un párrafo especial a los aficionados que acompañaron al equipo: “El apoyo de la gente es muy importante, sobre todo en este tramo final del torneo. Se siente el aliento y eso nos motiva a dejar todo en la cancha”.

De cara al cierre del campeonato, el arquero dejó en claro la mentalidad con la que afrontará el plantel los compromisos que restan: “Nos quedan cuatro partidos y los tomamos como cuatro finales. El torneo es muy competitivo y se definirá hasta el último minuto. El próximo ante Orense será clave, pero tenemos que encarar cada encuentro con la misma intensidad y determinación”.

En la tabla de posiciones de la LigaPro Serie A de Ecuador (tras la fecha 26): Deportivo Cuenca ocupa el 4.º lugar, con 42 puntos, tras haber jugado 26 partidos en los que obtuvo 12 victorias, 6 empates y 8 derrotas; su diferencia de goles es +6 (31 a favor y 25 en contra)

