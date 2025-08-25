En Entre Ríos, la superficie sembrada con trigo para la campaña 2025/26 se estima en aproximadamente 700.000 hectáreas, según publicó el Sistema de Información de la BolsaCER. Este valor representa un crecimiento del 13% en comparación con la campaña anterior, lo que equivale a unas 83.200 hectáreas adicionales destinadas al cultivo
Se conocieron los detalles de la línea de asistencia anunciada por Frigerio para la ganadería ovina y caprina
El gobernador Rogelio Frigerio anunció en Feliciano una línea de asistencia para fortalecer la cadena ovina y caprina. La propuesta está integrada al Plan Ganadero Entrerriano y alcanza, además, a productores que estén planificando sumarse a la actividad en la provincia.PRODUCCION25/08/2025-
Se trata de un aporte del Estado, de carácter reintegrable y destinado a promover proyectos de incremento del stock; infraestructura, como por ejemplo corrales, aguadas o alambrados; equipamientos; mejora sanitaria de las explotaciones ganaderas; implantación de pasturas y verdeos; alimentación; suplementación estratégica o inversiones en mejoras genética.
La financiación disponible varía según la cantidad de vientres ovinos o caprinos involucrados. Es decir, a los productores que se inicien en la actividad o posean hasta 100 vientres, se les otorgara una suma de hasta cinco millones de pesos; los que cuenten con hasta 200 vientres, podrán acceder a 6,5 millones de pesos; y hasta ocho millones los que cuenten con un stock por encima de esa última cantidad.
Para su devolución, el período de gracia es de 12 meses, a contar desde la fecha de efectivización; el aporte se reintegrará en hasta cuatro cuotas anuales y consecutivas. Cada cuota anual se determinará aplicando el 50% de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
El proyecto se presentará a través de un formulario provisto por la Dirección de Producción Animal de la provincia; de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico.
El órgano de asesoramiento, consulta y análisis de tales propuestas estará integrado por un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; la Federación Entrerriana de Cooperativas; el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos y del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos.
La línea de comunicación para consultas es a través del mail [email protected]
Una cruzada solidaria para “Lucecitas”: invitan a donar hacienda para el remate del 26 de agosto
Con la iniciativa de la familia Mendizábal y el acompañamiento de productores, se organiza una colecta de hacienda que será rematada el martes 26 de agosto en la feria que realizará Ricardo Mendizábal Consignaciones, en Sociedad Rural Gualeguay. Lo recaudado en la subasta de los animales donados será destinado íntegramente a la Escuela de Educación Especial Lucecitas, que atraviesa un momento económico complejo.
Retornas las heladas y pronostican inestabilidad para mediados de la próxima semana
Una masa de aire frío avanza desde el norte patagónico hacia el centro del país, provocando un marcado descenso de temperaturas y heladas. En Entre Ríos, la atención está puesta también en la posibilidad de que regresen las lluvias en pocos días.
La eliminación de las retenciones a la minería representa una burla al sector productivo
La reciente decisión de eliminar las retenciones a la minería ha generado un profundo descontento en el sector agrario, específicamente en la Federación Agraria de Entre Ríos, que se reunió para expresar su indignación ante esta medida que consideran una burla al esfuerzo y la dedicación de los productores agropecuarios.
La reconocida Cabaña El Arranque realizará este miércoles 13 de agosto su 35º remate anual, un evento que combina tradición ganadera, negocios y solidaridad. La cita será en la estancia El Arranque, ubicada cerca de Santa Anita, Entre Ríos, y contará con modalidad presencial y virtual.
La Sociedad Rural de Gualeguay invita a toda la comunidad y la región a participar de su Exposición Rural Anual 2025, que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de septiembre en el predio ferial de la institución.
Entre Ríos tendrá la primera Estación Transformadora Digital del país con la obra que Enersa realiza en Viale
El gobierno provincial, junto Enersa, avanza en una obra estratégica que beneficiará al parque industrial de Viale y a las zonas aledañas. Se trata de la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo-Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será próximamente licitado. El proyecto busca garantizar un suministro confiable y de calidad, acompañando el crecimiento del sector productivo local.
Es uno delos cambios que la Municipalidad de Larroque implementará en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones.
En septiembre se licitará la obra de finalización de la Escuela Técnica "Pablo Broese"
Larroque dio un paso decisivo hacia la concreción de un sueño largamente esperado. El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que habilita el llamado a licitación para culminar la Escuela de Educación Técnica N° 4 “Pablo Roberto Broese”, cuya construcción había quedado inconclusa tras varios años de avances y detenciones.
Una cruzada solidaria para “Lucecitas”: invitan a donar hacienda para el remate del 26 de agosto
Con la iniciativa de la familia Mendizábal y el acompañamiento de productores, se organiza una colecta de hacienda que será rematada el martes 26 de agosto en la feria que realizará Ricardo Mendizábal Consignaciones, en Sociedad Rural Gualeguay. Lo recaudado en la subasta de los animales donados será destinado íntegramente a la Escuela de Educación Especial Lucecitas, que atraviesa un momento económico complejo.
En Entre Ríos, la superficie sembrada con trigo para la campaña 2025/26 se estima en aproximadamente 700.000 hectáreas, según publicó el Sistema de Información de la BolsaCER. Este valor representa un crecimiento del 13% en comparación con la campaña anterior, lo que equivale a unas 83.200 hectáreas adicionales destinadas al cultivo