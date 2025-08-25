Se conocieron los detalles de la línea de asistencia anunciada por Frigerio para la ganadería ovina y caprina

Se trata de un aporte del Estado, de carácter reintegrable y destinado a promover proyectos de incremento del stock; infraestructura, como por ejemplo corrales, aguadas o alambrados; equipamientos; mejora sanitaria de las explotaciones ganaderas; implantación de pasturas y verdeos; alimentación; suplementación estratégica o inversiones en mejoras genética.

La financiación disponible varía según la cantidad de vientres ovinos o caprinos involucrados. Es decir, a los productores que se inicien en la actividad o posean hasta 100 vientres, se les otorgara una suma de hasta cinco millones de pesos; los que cuenten con hasta 200 vientres, podrán acceder a 6,5 millones de pesos; y hasta ocho millones los que cuenten con un stock por encima de esa última cantidad.

Para su devolución, el período de gracia es de 12 meses, a contar desde la fecha de efectivización; el aporte se reintegrará en hasta cuatro cuotas anuales y consecutivas. Cada cuota anual se determinará aplicando el 50% de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

El proyecto se presentará a través de un formulario provisto por la Dirección de Producción Animal de la provincia; de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico.



El órgano de asesoramiento, consulta y análisis de tales propuestas estará integrado por un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; la Federación Entrerriana de Cooperativas; el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos y del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos.

La línea de comunicación para consultas es a través del mail [email protected]