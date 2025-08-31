La ciudad de Larroque vivió un intenso fin de semana deportivo con la disputa de la quinta fecha del Circuito Municipal de Pádel, organizada por la Municipalidad a través del Área de Deportes.
Larroque se prepara para una gran fiesta criolla, clasificatoria para “El Talar”
El próximo domingo 21 de septiembre, Larroque vivirá una jornada a puro campo y tradición con la Fiesta Criolla en el Establecimiento Don Antonio, que tendrá el atractivo especial de ser clasificatoria para la 30° Edición de la Fiesta del Talar, a realizarse en General Madariaga del 27 de octubre al 2 de noviembre.LOCALES31/08/2025-
La actividad comenzará a las 9:00 horas, con una cabalgata desde la Virgen del Hospital, recorriendo las calles del pueblo hasta llegar al predio. Como ya es costumbre, los cabalgantes tendrán entrada gratuita.
El programa prevé una amplia agenda de competencias y espectáculos:
Clasificación de potros y mansos para “El Talar”.
Carrera de riendas libres, con premios por un total de $1.500.000.
Carrera de riendas para menores.
Carrera de sortija.
Asado con cuero, cantina y entretenimientos varios.
Además, la música pondrá el broche festivo con la bailanta animada por Diana y los Retoños del Chamamé y Diego Galván y Los del Fuego, garantizando el clima de celebración popular hasta la noche.
La organización cuenta con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Larroque, y también se sorteará un bono contribución con un premio de jerarquía: un redomón anotado para correr en la Fiesta del Talar, valuado en $700.000.
Con la llegada de la primavera, Larroque se prepara para compartir una fiesta que combina destrezas criollas, música, gastronomía y el orgullo de ser parte del camino hacia “El Talar”, una de las celebraciones más emblemáticas del país.
El próximo jueves 4 de septiembre, la Municipalidad de Larroque llevará adelante una nueva edición de la Feria de las Carreras, un evento pensado para acercar a los estudiantes secundarios a la amplia oferta educativa de nivel superior disponible en la región y el país.
En septiembre se licitará la obra de finalización de la Escuela Técnica "Pablo Broese"
Larroque dio un paso decisivo hacia la concreción de un sueño largamente esperado. El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que habilita el llamado a licitación para culminar la Escuela de Educación Técnica N° 4 “Pablo Roberto Broese”, cuya construcción había quedado inconclusa tras varios años de avances y detenciones.
Es uno delos cambios que la Municipalidad de Larroque implementará en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones.
Se presenta en Larroque “Violentos jardines de América”, de María Esther de Miguel
Este jueves 21 de agosto, a las 15, la Sala de Reuniones Municipal de Larroque (25 de Mayo 266, planta alta) será escenario de la presentación de Violentos jardines de América, el segundo título de la Serie María Esther de Miguel, dedicada a difundir y revalorizar la obra de la reconocida escritora larroquense.
El Parque La Estación se vistió de colores este domingo para celebrar el Día del Niño con una jornada que convocó a cientos de familias de la ciudad. El Playón central fue el escenario de un encuentro lleno de juegos, arte y espectáculos que hicieron brillar la tarde.
Se conocieron los detalles de la línea de asistencia anunciada por Frigerio para la ganadería ovina y caprina
El gobernador Rogelio Frigerio anunció en Feliciano una línea de asistencia para fortalecer la cadena ovina y caprina. La propuesta está integrada al Plan Ganadero Entrerriano y alcanza, además, a productores que estén planificando sumarse a la actividad en la provincia.
El próximo domingo 21 de septiembre, Larroque vivirá una jornada a puro campo y tradición con la Fiesta Criolla en el Establecimiento Don Antonio, que tendrá el atractivo especial de ser clasificatoria para la 30° Edición de la Fiesta del Talar, a realizarse en General Madariaga del 27 de octubre al 2 de noviembre.
La tradicional tormenta de Santa Rosa llegó puntual a la región y en Larroque se registraron alrededor de 30 milímetros. Se mantiene el alerta por lluvia para este lunes acompañada de intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Esta vez la suerte no acompañó a Brian Bustos, pero Deportivo Cuenca rescató un punto
En un partido cargado de emociones y polémicas, Deportivo Cuenca empató 1-1 con Orense en el estadio Alejandro Aguilar, por la fecha 27 de la LigaPro. Los Morlacos fueron superiores en el juego, pero recién en los minutos finales lograron rescatar un punto que los mantiene en el cuarto lugar de la tabla.
Productores de la zona de Alarcón, en el departamento Gualeguaychú, hicieron pública su impotencia ya que a pesar de haber dado a conocer los daños que sufrieron, perdiste el problema.