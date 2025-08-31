Larroque se prepara para una gran fiesta criolla, clasificatoria para “El Talar”

La actividad comenzará a las 9:00 horas, con una cabalgata desde la Virgen del Hospital, recorriendo las calles del pueblo hasta llegar al predio. Como ya es costumbre, los cabalgantes tendrán entrada gratuita.

El programa prevé una amplia agenda de competencias y espectáculos:



Clasificación de potros y mansos para “El Talar”.

Carrera de riendas libres, con premios por un total de $1.500.000.

Carrera de riendas para menores.

Carrera de sortija.

Asado con cuero, cantina y entretenimientos varios.



Además, la música pondrá el broche festivo con la bailanta animada por Diana y los Retoños del Chamamé y Diego Galván y Los del Fuego, garantizando el clima de celebración popular hasta la noche.





La organización cuenta con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Larroque, y también se sorteará un bono contribución con un premio de jerarquía: un redomón anotado para correr en la Fiesta del Talar, valuado en $700.000.

Con la llegada de la primavera, Larroque se prepara para compartir una fiesta que combina destrezas criollas, música, gastronomía y el orgullo de ser parte del camino hacia “El Talar”, una de las celebraciones más emblemáticas del país.