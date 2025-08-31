La tradicional tormenta de Santa Rosa llegó puntual a la región y en Larroque se registraron alrededor de 30 milímetros. Se mantiene el alerta por lluvia para este lunes acompañada de intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Esta vez la suerte no acompañó a Brian Bustos, pero Deportivo Cuenca rescató un punto
En un partido cargado de emociones y polémicas, Deportivo Cuenca empató 1-1 con Orense en el estadio Alejandro Aguilar, por la fecha 27 de la LigaPro. Los Morlacos fueron superiores en el juego, pero recién en los minutos finales lograron rescatar un punto que los mantiene en el cuarto lugar de la tabla.GENERALES31/08/2025-
El gol visitante llegó a los 60 minutos con una acción desafortunada: Pedro Pablo Velasco ejecutó un tiro libre que impactó en el travesaño, luego rebotó en el hombro del arquero larroquense Brian Bustos y terminó dentro del arco. Esta vez, la suerte "le dio la espalda al guardameta", que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.
Hay que destacar que la de Brian, es la segunda vaya con menos goles recibidos en el presente torneo, con 26 goles en contra al igual que LDU de Quito, a seis goles de los 20 que ha recibido el líder, Independiente del Valle.
En la fecha anterior Brian fue elegido figura del partido, tras varias muy buenas atajadas, entre ellas, la del penal que hubiera significado el empate para Manta.
El empate definitivo llegó a los 88’, cuando Stalin Morocho aprovechó un centro desde la izquierda de Lucas Mancinelli y desató la euforia en el público cuencano. Aunque el equipo local empujó hasta el final, el árbitro apenas dio seis minutos de adición y la remontada quedó en suspenso.
Con este resultado, Deportivo Cuenca suma 43 puntos y sigue cuarto en la clasificación, mientras que Orense se ubica quinto con 42. En la próxima jornada, el conjunto cuencano visitará a Técnico Universitario en Ambato, mientras que el equipo de Machala recibirá a Mushuc Runa.
Brian Bustos atajó un penal que le permitió a Cuenca sumar de a tres y afirmarse en el exagonal final
El arquero del Deportivo Cuenca se convirtió en una de las figuras del último encuentro tras detener un penal que resultó determinante para la victoria. Fue la primera atajada desde los doce pasos con la camiseta del club, un momento que él mismo definió como fundamental para el triunfo.
Luego de conocerse que no formará parte de la lista a Senador, el dirigente radical y diputado nacional Atilio Benedetti reafirmó su compromiso con la provincia de Entre Ríos, con Juntos por Entre Ríos y con la Unión Cívica Radical (UCR), destacando que su labor política siempre estuvo orientada al servicio colectivo y no a intereses personales.
Con Bustos en el arco, Deportivo Cuenca cortó la mala racha con triunfo ante Vinotinto
Después de seis partidos sin ganar en la LigaPro, Deportivo Cuenca volvió a sonreír con una victoria 2-0 sobre Vinotinto FC en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los goles de Alexis Rodríguez (35′) y Luis Carlos Gustavino (45′) rompieron la sequía y devolvieron al equipo morlaco a la lucha por el hexagonal final. Brian Bustos no tuvo sobresaltos y mantuvo el arco en cero.
Entre Ríos bajo alerta: prevén lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas de viento
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de distintos niveles para la provincia de Entre Ríos ante la llegada de un sistema de mal tiempo que se intensificará este lunes y martes. Se trata de un proceso de formación de baja presión —conocido como ciclogénesis— que dará lugar a un temporal poco habitual para el mes de agosto.
El Dr. Rubén Chaia disertará en San Luis sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia penal
El próximo viernes se realizará en San Luis el primer encuentro de inteligencia artificial aplicada a la justicia, donde el Dr. Rubén Chaia fue convocado para abordar un tema de gran actualidad: el impacto de la inteligencia artificial en la justicia penal.
Se conocieron los detalles de la línea de asistencia anunciada por Frigerio para la ganadería ovina y caprina
El gobernador Rogelio Frigerio anunció en Feliciano una línea de asistencia para fortalecer la cadena ovina y caprina. La propuesta está integrada al Plan Ganadero Entrerriano y alcanza, además, a productores que estén planificando sumarse a la actividad en la provincia.
El próximo domingo 21 de septiembre, Larroque vivirá una jornada a puro campo y tradición con la Fiesta Criolla en el Establecimiento Don Antonio, que tendrá el atractivo especial de ser clasificatoria para la 30° Edición de la Fiesta del Talar, a realizarse en General Madariaga del 27 de octubre al 2 de noviembre.
Productores de la zona de Alarcón, en el departamento Gualeguaychú, hicieron pública su impotencia ya que a pesar de haber dado a conocer los daños que sufrieron, perdiste el problema.