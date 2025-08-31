Esta vez la suerte no acompañó a Brian Bustos, pero Deportivo Cuenca rescató un punto

En un partido cargado de emociones y polémicas, Deportivo Cuenca empató 1-1 con Orense en el estadio Alejandro Aguilar, por la fecha 27 de la LigaPro. Los Morlacos fueron superiores en el juego, pero recién en los minutos finales lograron rescatar un punto que los mantiene en el cuarto lugar de la tabla.

El gol visitante llegó a los 60 minutos con una acción desafortunada: Pedro Pablo Velasco ejecutó un tiro libre que impactó en el travesaño, luego rebotó en el hombro del arquero larroquense Brian Bustos y terminó dentro del arco. Esta vez, la suerte "le dio la espalda al guardameta", que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

Hay que destacar que la de Brian, es la segunda vaya con menos goles recibidos en el presente torneo, con 26 goles en contra al igual que LDU de Quito, a seis goles de los 20 que ha recibido el líder, Independiente del Valle.


En la fecha anterior Brian fue elegido figura del partido, tras varias muy buenas atajadas, entre ellas, la del penal que hubiera significado el empate para Manta.

El empate definitivo llegó a los 88’, cuando Stalin Morocho aprovechó un centro desde la izquierda de Lucas Mancinelli y desató la euforia en el público cuencano. Aunque el equipo local empujó hasta el final, el árbitro apenas dio seis minutos de adición y la remontada quedó en suspenso.

Con este resultado, Deportivo Cuenca suma 43 puntos y sigue cuarto en la clasificación, mientras que Orense se ubica quinto con 42. En la próxima jornada, el conjunto cuencano visitará a Técnico Universitario en Ambato, mientras que el equipo de Machala recibirá a Mushuc Runa.

