Larroque vibró con la quinta fecha del Circuito Municipal de Pádel

La ciudad de Larroque vivió un intenso fin de semana deportivo con la disputa de la quinta fecha del Circuito Municipal de Pádel, organizada por la Municipalidad a través del Área de Deportes.

LOCALES01/09/2025--
541644189_122211570440150176_7010295615371535847_n

La competencia se desarrolló en diferentes escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, siendo Central Buffet el lugar sede para las finales.

El certamen reunió a 172 jugadores y jugadoras, que protagonizaron 141 partidos en las categorías 7ma Damas, +11 Damas, +13 Caballeros y +9 Caballeros.

Resultados de la jornada

7ma Damas
Kristina Carboni - Luján Maidana
Renata Lonardi - Marina Andreatta

+13 Caballeros
Fabián Benedetti - Mariano Kindsvater
José Gómez - Sebastián Fiorotto

+11 Damas
Lourdes Campostrini - Paula Ronconi
Fernanda Molina - Carla Monti

+9 Caballeros
Roberto Lapalma - Rodrigo Novoa
Gian Pradelli - Jeremías Cusinato

Desde el Área de Deportes destacaron el compromiso de los deportistas, el acompañamiento del público y el esfuerzo de las instituciones deportivas locales, que hacen posible que el pádel siga creciendo y consolidándose en la ciudad.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
535522757_1188946343277489_7930175999105720957_n

Larroque se prepara para la Feria de las Carreras 2025

-
LOCALES25/08/2025

El próximo jueves 4 de septiembre, la Municipalidad de Larroque llevará adelante una nueva edición de la Feria de las Carreras, un evento pensado para acercar a los estudiantes secundarios a la amplia oferta educativa de nivel superior disponible en la región y el país.

533853654_1185186770320113_2976659264619632239_n

Gran festejo por el Día del Niño en el Parque La Estación

-
LOCALES18/08/2025

El Parque La Estación se vistió de colores este domingo para celebrar el Día del Niño con una jornada que convocó a cientos de familias de la ciudad. El Playón central fue el escenario de un encuentro lleno de juegos, arte y espectáculos que hicieron brillar la tarde.

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza