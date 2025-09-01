Larroque vibró con la quinta fecha del Circuito Municipal de Pádel

La competencia se desarrolló en diferentes escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, siendo Central Buffet el lugar sede para las finales.

El certamen reunió a 172 jugadores y jugadoras, que protagonizaron 141 partidos en las categorías 7ma Damas, +11 Damas, +13 Caballeros y +9 Caballeros.

Resultados de la jornada



7ma Damas

Kristina Carboni - Luján Maidana

Renata Lonardi - Marina Andreatta



+13 Caballeros

Fabián Benedetti - Mariano Kindsvater

José Gómez - Sebastián Fiorotto



+11 Damas

Lourdes Campostrini - Paula Ronconi

Fernanda Molina - Carla Monti



+9 Caballeros

Roberto Lapalma - Rodrigo Novoa

Gian Pradelli - Jeremías Cusinato



Desde el Área de Deportes destacaron el compromiso de los deportistas, el acompañamiento del público y el esfuerzo de las instituciones deportivas locales, que hacen posible que el pádel siga creciendo y consolidándose en la ciudad.