La ciudad de Larroque vivió un intenso fin de semana deportivo con la disputa de la quinta fecha del Circuito Municipal de Pádel, organizada por la Municipalidad a través del Área de Deportes.
La Urquiza ahora cuenta con alumbrado 100% LED
La Municipalidad de Larroque culminó la modernización del alumbrado público en el boulevard General Urquiza, incorporando 67 luminarias LED de bajo consumo en colectoras e iluminación central, a lo largo de 7 cuadras entre calles Ramírez y Corrientes.
La obra, ejecutada por el área de Obras Públicas, convierte a este corredor estratégico en un espacio más seguro y eficiente, mejorando la visibilidad nocturna, la seguridad vial y peatonal, además de jerarquizar la calidad del entorno urbano.
La publicación oficial incluye fotos y videos comparativos entre agosto de 2024 y agosto de 2025, donde se observa el impacto positivo de la intervención y la transformación del boulevard.
Con esta acción, el Municipio reafirma su compromiso con un modelo de ciudad moderna, sostenible y orientada al bienestar de los vecinos, priorizando la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos públicos.
El próximo domingo 21 de septiembre, Larroque vivirá una jornada a puro campo y tradición con la Fiesta Criolla en el Establecimiento Don Antonio, que tendrá el atractivo especial de ser clasificatoria para la 30° Edición de la Fiesta del Talar, a realizarse en General Madariaga del 27 de octubre al 2 de noviembre.
El próximo jueves 4 de septiembre, la Municipalidad de Larroque llevará adelante una nueva edición de la Feria de las Carreras, un evento pensado para acercar a los estudiantes secundarios a la amplia oferta educativa de nivel superior disponible en la región y el país.
En septiembre se licitará la obra de finalización de la Escuela Técnica "Pablo Broese"
Larroque dio un paso decisivo hacia la concreción de un sueño largamente esperado. El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que habilita el llamado a licitación para culminar la Escuela de Educación Técnica N° 4 “Pablo Roberto Broese”, cuya construcción había quedado inconclusa tras varios años de avances y detenciones.
Es uno delos cambios que la Municipalidad de Larroque implementará en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones.
Se presenta en Larroque “Violentos jardines de América”, de María Esther de Miguel
Este jueves 21 de agosto, a las 15, la Sala de Reuniones Municipal de Larroque (25 de Mayo 266, planta alta) será escenario de la presentación de Violentos jardines de América, el segundo título de la Serie María Esther de Miguel, dedicada a difundir y revalorizar la obra de la reconocida escritora larroquense.
Detección de un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio en Entre Ríos
El Senasa detectó un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5, en aves de traspatio de la provincia de Entre Ríos, luego de realizar los análisis correspondientes a muestras de gallinas de la localidad de Laurence, departamento de Nogoyá.
Avanza la construcción de los primeros parques solares de Enersa en Entre Ríos
La empresa de energía Enersa avanza con la construcción de sus primeros parques solares en la provincia, ubicados en Sauce Pinto y en el predio del autódromo de Sauce Montrull, con el objetivo de diversificar la matriz energética y garantizar un suministro más estable y sustentable.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de septiembre de 2025.