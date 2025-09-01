La Urquiza ahora cuenta con alumbrado 100% LED

La obra, ejecutada por el área de Obras Públicas, convierte a este corredor estratégico en un espacio más seguro y eficiente, mejorando la visibilidad nocturna, la seguridad vial y peatonal, además de jerarquizar la calidad del entorno urbano.

La publicación oficial incluye fotos y videos comparativos entre agosto de 2024 y agosto de 2025, donde se observa el impacto positivo de la intervención y la transformación del boulevard.

Con esta acción, el Municipio reafirma su compromiso con un modelo de ciudad moderna, sostenible y orientada al bienestar de los vecinos, priorizando la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos públicos.