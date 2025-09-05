La Barrileteada volverá a reunir a las familias en el Polideportivo

El jueves 4 de agosto, se realizó en la Sala de Teatro “Padre Alberto Paoli” una nueva edición de la Feria de las Carreras, organizada por la Municipalidad de Larroque. La actividad, que se extendió de 8:30 a 12:30 h, estuvo dirigida a estudiantes de los últimos años de secundaria y reunió a universidades e institutos terciarios regionales, nacionales y locales, que presentaron su oferta académica.
Este domingo 7 de septiembre, desde las 14 horas, en el predio del Complejo Polideportivo Municipal, Larroque volverá a disfrutar de una de sus tradiciones más queridas: la Barrileteada, organizada por la Liga de Madres de Familia de Larroque, con el acompañamiento de la Municipalidad.
La propuesta invita a toda la comunidad a pasar una tarde al aire libre, compartiendo juegos, música y sorpresas, en un clima de alegría y encuentro. Como cada año, no faltará la mesa servida con torta y jugo, que suma al espíritu de compartir en familia.
Más allá de la diversión, la Barrileteada se ha transformado en un espacio donde padres, abuelos, tíos y amigos se sienten nuevamente niños, acompañando a los más chicos en la aventura de remontar los barriletes. Entre risas y miradas al cielo, cada familia encuentra un momento de unión y recuerdos que trascienden generaciones.
Uno de los rasgos más lindos de esta celebración es la creatividad de los barriletes: algunos llegan de los comercios locales, pero otros son diseñados y construidos de manera artesanal en cada casa, con el entusiasmo de quienes esperan ese día especial para verlos volar.
No faltará el abuelo o el tío que suelte la piola a su propia niñez, y dejando volar su imaginación, ate cañas, maderas o palitos, añada bolsas y pegue papeles, para darle vuelo a sus propios sentimientos dormidos, y creer que por un momento se regresa al tiempo de la feliz inocencia infantil. Entonces el cielo brota en colores, formas y fantasía, convirtiéndose en un espectáculo único y el alma retoza de inexplicable felicidad, entre enredos, barriletes que se estrellan o que se quedan a vivir en los árboles.
La Barrileteada 2025 promete ser, una vez más, una fiesta de color y sonrisas, reafirmando una tradición que late fuerte en Larroque y que convoca a la comunidad a mirar hacia arriba y dejarse llevar por la magia de los barriletes.
Larroque dio un paso decisivo hacia la concreción de un sueño largamente esperado. El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que habilita el llamado a licitación para culminar la Escuela de Educación Técnica N° 4 “Pablo Roberto Broese”, cuya construcción había quedado inconclusa tras varios años de avances y detenciones.
El reconocido director técnico de fútbol, Ramón Díaz, regresó a la Argentina desde Paraguay para encabezar una cita muy especial: el segundo remate anual de Cabaña Los Ramones, que se realizará este sábado en Urdinarrain. Acompañado por su hijo Michael, quien está al frente de la estancia, Díaz destacó la decisión familiar de invertir en Entre Ríos y fortalecer la producción ganadera con genética de calidad.
El locutor larroquense participa nuevamente en una producción de la TV estatal alemana, que se centra en la lucha por los recursos, el cambio climático y la digitalización que han transformado el mundo. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué nos depara el futuro? Esta es una investigación de dos capítulos, sobre cómo cambia nuestra vida en siete regiones del mundo.
