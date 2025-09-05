La Barrileteada volverá a reunir a las familias en el Polideportivo

La propuesta invita a toda la comunidad a pasar una tarde al aire libre, compartiendo juegos, música y sorpresas, en un clima de alegría y encuentro. Como cada año, no faltará la mesa servida con torta y jugo, que suma al espíritu de compartir en familia.

Más allá de la diversión, la Barrileteada se ha transformado en un espacio donde padres, abuelos, tíos y amigos se sienten nuevamente niños, acompañando a los más chicos en la aventura de remontar los barriletes. Entre risas y miradas al cielo, cada familia encuentra un momento de unión y recuerdos que trascienden generaciones.

Uno de los rasgos más lindos de esta celebración es la creatividad de los barriletes: algunos llegan de los comercios locales, pero otros son diseñados y construidos de manera artesanal en cada casa, con el entusiasmo de quienes esperan ese día especial para verlos volar.



No faltará el abuelo o el tío que suelte la piola a su propia niñez, y dejando volar su imaginación, ate cañas, maderas o palitos, añada bolsas y pegue papeles, para darle vuelo a sus propios sentimientos dormidos, y creer que por un momento se regresa al tiempo de la feliz inocencia infantil. Entonces el cielo brota en colores, formas y fantasía, convirtiéndose en un espectáculo único y el alma retoza de inexplicable felicidad, entre enredos, barriletes que se estrellan o que se quedan a vivir en los árboles.

La Barrileteada 2025 promete ser, una vez más, una fiesta de color y sonrisas, reafirmando una tradición que late fuerte en Larroque y que convoca a la comunidad a mirar hacia arriba y dejarse llevar por la magia de los barriletes.



