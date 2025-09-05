El oriundo de Larroque, fue elegido anoche Decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La decisión se tomó en una asamblea de 94 electores, donde Romani obtuvo un respaldo casi unánime: 91 votos a favor y tres en blanco.
Globalización: "Cómo las crisis están cambiando el mundo" el nuevo documental narrado por Sergio Lonardi
El locutor larroquense participa nuevamente en una producción de la TV estatal alemana, que se centra en la lucha por los recursos, el cambio climático y la digitalización que han transformado el mundo. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué nos depara el futuro? Esta es una investigación de dos capítulos, sobre cómo cambia nuestra vida en siete regiones del mundo.GENERALES05/09/2025-
Cuando Steve Jobs, director de Apple, presentó el iPhone en 2007, casi nadie imaginaba cómo cambiaría el mundo. Hoy en día, casi todas las personas llevan su vida digital en el bolsillo. Los smartphones conectan el mundo. Cualquiera, en cualquier lugar, puede encontrar casi cualquier cosa con solo unos clics. Países y empresas cooperan con éxito para poder fabricar smartphones. La cadena de suministro es tan global como la comunicación que se realiza con estos dispositivos.
Todo está interconectado, y sin embargo, las expectativas de los inicios de la era de Internet no se han cumplido: "Las fronteras entre países desaparecerían, la brecha entre ricos y pobres se reduciría, pero nada de eso ha sucedido”, afirma Mark Liu, director ejecutivo del fabricante global de chips TSMC. En cambio, aumentan las tensiones geopolíticas entre las superpotencias de Estados Unidos y China. Está regresando la concepción del mundo en bloques y esferas de influencia.
La producción global ya no se limita a la búsqueda de las condiciones de producción más favorables, también se está convirtiendo en una cuestión de gestión de riesgos y una feroz competencia por el liderazgo global. Mientras que los acontecimientos en la vieja Europa parecen cada vez más complicados, en otras partes del mundo se vislumbran posibilidades completamente diferentes. Es decir, se están reconfigurando los roles de ganadores y perdedores.
Esta vez la suerte no acompañó a Brian Bustos, pero Deportivo Cuenca rescató un punto
En un partido cargado de emociones y polémicas, Deportivo Cuenca empató 1-1 con Orense en el estadio Alejandro Aguilar, por la fecha 27 de la LigaPro. Los Morlacos fueron superiores en el juego, pero recién en los minutos finales lograron rescatar un punto que los mantiene en el cuarto lugar de la tabla.
La tradicional tormenta de Santa Rosa llegó puntual a la región y en Larroque se registraron alrededor de 30 milímetros. Se mantiene el alerta por lluvia para este lunes acompañada de intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Brian Bustos atajó un penal que le permitió a Cuenca sumar de a tres y afirmarse en el exagonal final
El arquero del Deportivo Cuenca se convirtió en una de las figuras del último encuentro tras detener un penal que resultó determinante para la victoria. Fue la primera atajada desde los doce pasos con la camiseta del club, un momento que él mismo definió como fundamental para el triunfo.
Luego de conocerse que no formará parte de la lista a Senador, el dirigente radical y diputado nacional Atilio Benedetti reafirmó su compromiso con la provincia de Entre Ríos, con Juntos por Entre Ríos y con la Unión Cívica Radical (UCR), destacando que su labor política siempre estuvo orientada al servicio colectivo y no a intereses personales.
Con Bustos en el arco, Deportivo Cuenca cortó la mala racha con triunfo ante Vinotinto
Después de seis partidos sin ganar en la LigaPro, Deportivo Cuenca volvió a sonreír con una victoria 2-0 sobre Vinotinto FC en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los goles de Alexis Rodríguez (35′) y Luis Carlos Gustavino (45′) rompieron la sequía y devolvieron al equipo morlaco a la lucha por el hexagonal final. Brian Bustos no tuvo sobresaltos y mantuvo el arco en cero.
La apuesta a la excelencia genética bovina de Ramón Díaz en Entre Ríos se volverá a ver este sábado en Urdinarrain
El reconocido director técnico de fútbol, Ramón Díaz, regresó a la Argentina desde Paraguay para encabezar una cita muy especial: el segundo remate anual de Cabaña Los Ramones, que se realizará este sábado en Urdinarrain. Acompañado por su hijo Michael, quien está al frente de la estancia, Díaz destacó la decisión familiar de invertir en Entre Ríos y fortalecer la producción ganadera con genética de calidad.
Este domingo 7 de septiembre, desde las 14 horas, en el predio del Complejo Polideportivo Municipal, Larroque volverá a disfrutar de una de sus tradiciones más queridas: la Barrileteada, organizada por la Liga de Madres de Familia de Larroque, con el acompañamiento de la Municipalidad.
El jueves 4 de agosto, se realizó en la Sala de Teatro “Padre Alberto Paoli” una nueva edición de la Feria de las Carreras, organizada por la Municipalidad de Larroque. La actividad, que se extendió de 8:30 a 12:30 h, estuvo dirigida a estudiantes de los últimos años de secundaria y reunió a universidades e institutos terciarios regionales, nacionales y locales, que presentaron su oferta académica.