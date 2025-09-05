Éxito en la Feria de las Carreras 2025 en Larroque

Este domingo 7 de septiembre, desde las 14 horas, en el predio del Complejo Polideportivo Municipal, Larroque volverá a disfrutar de una de sus tradiciones más queridas: la Barrileteada, organizada por la Liga de Madres de Familia de Larroque, con el acompañamiento de la Municipalidad.
El jueves 4 de agosto, se realizó en la Sala de Teatro "Padre Alberto Paoli" una nueva edición de la Feria de las Carreras, organizada por la Municipalidad de Larroque. La actividad, que se extendió de 8:30 a 12:30 h, estuvo dirigida a estudiantes de los últimos años de secundaria y reunió a universidades e institutos terciarios regionales, nacionales y locales, que presentaron su oferta académica.
El objetivo del encuentro fue brindar a los jóvenes la posibilidad de conocer de primera mano las distintas opciones educativas de nivel superior, favoreciendo un espacio de intercambio y consulta con representantes de cada institución.
Como parte de la propuesta, los alumnos de 6° año participaron de una charla sobre el inicio de la vida universitaria, dictada por la Lic. en Nutrición Andrea Carraza, quien compartió su experiencia de trabajo en el Área de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Bromatología (UNER), abordando temas vinculados a la adaptación, los hábitos de estudio y el bienestar en esta nueva etapa.
La jornada fue recibida con gran interés por los estudiantes, docentes y familias, consolidando a la Feria de las Carreras como un espacio de referencia en Larroque para acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida.
Desde la Municipalidad de Larroque expresamos un especial agradecimiento a todas las instituciones de nivel superior que una vez más nos acompañaron, su presencia fue fundamental para enriquecer esta propuesta y acercar a nuestros estudiantes múltiples alternativas educativas para su futuro académico y profesional.
La Municipalidad de Larroque culminó la modernización del alumbrado público en el boulevard General Urquiza, incorporando 67 luminarias LED de bajo consumo en colectoras e iluminación central, a lo largo de 7 cuadras entre calles Ramírez y Corrientes.
La ciudad de Larroque vivió un intenso fin de semana deportivo con la disputa de la quinta fecha del Circuito Municipal de Pádel, organizada por la Municipalidad a través del Área de Deportes.
El próximo domingo 21 de septiembre, Larroque vivirá una jornada a puro campo y tradición con la Fiesta Criolla en el Establecimiento Don Antonio, que tendrá el atractivo especial de ser clasificatoria para la 30° Edición de la Fiesta del Talar, a realizarse en General Madariaga del 27 de octubre al 2 de noviembre.
El próximo jueves 4 de septiembre, la Municipalidad de Larroque llevará adelante una nueva edición de la Feria de las Carreras, un evento pensado para acercar a los estudiantes secundarios a la amplia oferta educativa de nivel superior disponible en la región y el país.
En septiembre se licitará la obra de finalización de la Escuela Técnica "Pablo Broese"
Larroque dio un paso decisivo hacia la concreción de un sueño largamente esperado. El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que habilita el llamado a licitación para culminar la Escuela de Educación Técnica N° 4 “Pablo Roberto Broese”, cuya construcción había quedado inconclusa tras varios años de avances y detenciones.
La apuesta a la excelencia genética bovina de Ramón Díaz en Entre Ríos se volverá a ver este sábado en Urdinarrain
El reconocido director técnico de fútbol, Ramón Díaz, regresó a la Argentina desde Paraguay para encabezar una cita muy especial: el segundo remate anual de Cabaña Los Ramones, que se realizará este sábado en Urdinarrain. Acompañado por su hijo Michael, quien está al frente de la estancia, Díaz destacó la decisión familiar de invertir en Entre Ríos y fortalecer la producción ganadera con genética de calidad.
El oriundo de Larroque, fue elegido anoche Decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La decisión se tomó en una asamblea de 94 electores, donde Romani obtuvo un respaldo casi unánime: 91 votos a favor y tres en blanco.
Globalización: "Cómo las crisis están cambiando el mundo" el nuevo documental narrado por Sergio Lonardi
El locutor larroquense participa nuevamente en una producción de la TV estatal alemana, que se centra en la lucha por los recursos, el cambio climático y la digitalización que han transformado el mundo. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué nos depara el futuro? Esta es una investigación de dos capítulos, sobre cómo cambia nuestra vida en siete regiones del mundo.
