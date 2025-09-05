Éxito en la Feria de las Carreras 2025 en Larroque

El objetivo del encuentro fue brindar a los jóvenes la posibilidad de conocer de primera mano las distintas opciones educativas de nivel superior, favoreciendo un espacio de intercambio y consulta con representantes de cada institución.



Como parte de la propuesta, los alumnos de 6° año participaron de una charla sobre el inicio de la vida universitaria, dictada por la Lic. en Nutrición Andrea Carraza, quien compartió su experiencia de trabajo en el Área de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Bromatología (UNER), abordando temas vinculados a la adaptación, los hábitos de estudio y el bienestar en esta nueva etapa.







La jornada fue recibida con gran interés por los estudiantes, docentes y familias, consolidando a la Feria de las Carreras como un espacio de referencia en Larroque para acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida.



Desde la Municipalidad de Larroque expresamos un especial agradecimiento a todas las instituciones de nivel superior que una vez más nos acompañaron, su presencia fue fundamental para enriquecer esta propuesta y acercar a nuestros estudiantes múltiples alternativas educativas para su futuro académico y profesional.