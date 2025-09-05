Éxito en la Feria de las Carreras 2025 en Larroque

El jueves 4 de agosto, se realizó en la Sala de Teatro “Padre Alberto Paoli” una nueva edición de la Feria de las Carreras, organizada por la Municipalidad de Larroque. La actividad, que se extendió de 8:30 a 12:30 h, estuvo dirigida a estudiantes de los últimos años de secundaria y reunió a universidades e institutos terciarios regionales, nacionales y locales, que presentaron su oferta académica.

LOCALES05/09/2025--
542828091_1200412362130887_5334409649542862662_n

El objetivo del encuentro fue brindar a los jóvenes la posibilidad de conocer de primera mano las distintas opciones educativas de nivel superior, favoreciendo un espacio de intercambio y consulta con representantes de cada institución.

Como parte de la propuesta, los alumnos de 6° año participaron de una charla sobre el inicio de la vida universitaria, dictada por la Lic. en Nutrición Andrea Carraza, quien compartió su experiencia de trabajo en el Área de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Bromatología (UNER), abordando temas vinculados a la adaptación, los hábitos de estudio y el bienestar en esta nueva etapa.

542704472_1200412438797546_2146015544089221448_n

La jornada fue recibida con gran interés por los estudiantes, docentes y familias, consolidando a la Feria de las Carreras como un espacio de referencia en Larroque para acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida.

Desde la Municipalidad de Larroque expresamos un especial agradecimiento a todas las instituciones de nivel superior que una vez más nos acompañaron, su presencia fue fundamental para enriquecer esta propuesta y acercar a nuestros estudiantes múltiples alternativas educativas para su futuro académico y profesional.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
485803017_1068368792001912_797593085700939809_n

La Barrileteada volverá a reunir a las familias en el Polideportivo

-
LOCALES05/09/2025

Este domingo 7 de septiembre, desde las 14 horas, en el predio del Complejo Polideportivo Municipal, Larroque volverá a disfrutar de una de sus tradiciones más queridas: la Barrileteada, organizada por la Liga de Madres de Familia de Larroque, con el acompañamiento de la Municipalidad.

68af2ad97b193

La Urquiza ahora cuenta con alumbrado 100% LED

-
LOCALES01/09/2025

La Municipalidad de Larroque culminó la modernización del alumbrado público en el boulevard General Urquiza, incorporando 67 luminarias LED de bajo consumo en colectoras e iluminación central, a lo largo de 7 cuadras entre calles Ramírez y Corrientes.

535522757_1188946343277489_7930175999105720957_n

Larroque se prepara para la Feria de las Carreras 2025

-
LOCALES25/08/2025

El próximo jueves 4 de septiembre, la Municipalidad de Larroque llevará adelante una nueva edición de la Feria de las Carreras, un evento pensado para acercar a los estudiantes secundarios a la amplia oferta educativa de nivel superior disponible en la región y el país.

berardo21

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-02 at 20.07.22

La apuesta a la excelencia genética bovina de Ramón Díaz en Entre Ríos se volverá a ver este sábado en Urdinarrain

-
PRODUCCION03/09/2025

El reconocido director técnico de fútbol, Ramón Díaz, regresó a la Argentina desde Paraguay para encabezar una cita muy especial: el segundo remate anual de Cabaña Los Ramones, que se realizará este sábado en Urdinarrain. Acompañado por su hijo Michael, quien está al frente de la estancia, Díaz destacó la decisión familiar de invertir en Entre Ríos y fortalecer la producción ganadera con genética de calidad.

485803017_1068368792001912_797593085700939809_n

La Barrileteada volverá a reunir a las familias en el Polideportivo

-
LOCALES05/09/2025

Este domingo 7 de septiembre, desde las 14 horas, en el predio del Complejo Polideportivo Municipal, Larroque volverá a disfrutar de una de sus tradiciones más queridas: la Barrileteada, organizada por la Liga de Madres de Familia de Larroque, con el acompañamiento de la Municipalidad.

543399324_1200412322130891_815122419626975299_n

Éxito en la Feria de las Carreras 2025 en Larroque

-
LOCALES05/09/2025

El jueves 4 de agosto, se realizó en la Sala de Teatro “Padre Alberto Paoli” una nueva edición de la Feria de las Carreras, organizada por la Municipalidad de Larroque. La actividad, que se extendió de 8:30 a 12:30 h, estuvo dirigida a estudiantes de los últimos años de secundaria y reunió a universidades e institutos terciarios regionales, nacionales y locales, que presentaron su oferta académica.

690x690

kioscolaplaza