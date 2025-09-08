Central Larroque y Juventud Urdinarrain ganaron y el título se definirá en la última fecha

El campeonato de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú tendrá un cierre apasionante. Central Larroque y Juventud Urdinarrain consiguieron triunfos en la penúltima jornada y mantienen viva la pelea por el título, que se resolverá recién en la última fecha.

REGION08/09/2025--
542007210_18235653244291381_3829139970319424961_n
Homenaje a "Bolita" Caballero en la previa del partido. Fotos de Magalí Escalante.

En el estadio Raúl Impini, Central Larroque volvió a la victoria después de dos empates en fila, pero tuvo que esforzarse al máximo para vencer al penúltimo de la tabla, Sarmiento, por 1-0, con gol de Urbano Quintana en el segundo tiempo.

En el estadio Juan Jorge Stauber, en tanto, Juventud Urdinarrain le metió presión al líder, porque derrotó con holgura a Black River, último del torneo, por 3-1. El Liebrero abrió el marcador a los 3 minutos de partido por intermedio de Bruno Ramírez, aumentó a los 36’ gracias a Gabriel Thea y, a los 31’ del complemento, Rodrigo Báez liquidó el pleito. Cuatro minutos más tarde, Juan Adriel descontó para la visita.

La definición promete ser electrizante, ya que el destino del campeonato también tendrá como protagonista a Deportivo Urdinarrain.

El “Depor”, clásico rival de Juventud y al mismo tiempo adversario histórico de Central, será juez involuntario en la última jornada: su enfrentamiento con el equipo de Larroque lo coloca en un rol especial, con la posibilidad de inclinar la balanza en una definición cargada de rivalidad y expectativa.


WhatsApp Image 2025-09-08 at 18.17

Juventud Urdinarrain, por su parte, estará obligado a vencer a domicilio a Central Entrerriano y, al mismo tiempo, esperar una mano de su acérrimo rival para poder soñar con la vuelta olímpica.

En caso de igualdad en puntos —situación que se dará si Central Larroque empata y el Liebrero gana— el título quedará en Larroque, ya que los dirigidos por Mauricio Londra se impusieron en los cruces directos frente a Juventud.

La Liga de Gualeguaychú llega así a un cierre donde no sólo importan los puntos en juego, sino también las pasiones que atraviesan a las instituciones, con hinchadas y comunidades enteras pendientes de un desenlace que promete emociones hasta el último minuto.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
dsc_2499-frigerio_en_ruta_51

Avanzan los trabajos de recuperación en la Ruta 51

-
REGION08/09/2025

Por medio de una Unión Transitoria de Empresas que ejecuta los trabajos, la provincia de Entre Ríos financia la obra de recuperación en la Ruta Provincial Nº 51, una vía clave que conecta las localidades de Larroque y Urdinarrain.

Sin_título-6R1C1 (8)

Mejora el clima con alerta por viento fuerte y fin de semana agradable

-
REGION20/08/2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que afecta al sur de Entre Ríos y otras zonas del centro y este del país, debido a la presencia de vientos fuertes del sudoeste y oeste. Se esperan velocidades de 30 a 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 65 y 80 km/h.

ChatGPT Image 16 ago 2025, 03_19_48 p.m.

Es alta la probabilidad de lluvias intensas en el sur de Entre Ríos

-
REGION16/08/2025

El sur de Entre Ríos podría verse afectado a comienzos de la próxima semana por un sistema de ciclogénesis que se espera entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto. Según los pronósticos, existe la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento, con acumulaciones que podrían acercarse a lo que normalmente llueve durante todo agosto.

WhatsApp Image 2025-08-08 at 13.46

"De Larroque al mundo: Alejo Taffarel y el equipo que puso a Villa Elisa en la mira de la ONU".

-
REGION12/08/2025

Desde hace dos años, el larroquense Alejo Taffarel está al frente de la Dirección de Turismo de Villa Elisa. Licenciado en Turismo (UADER) y especializado en Mercadotecnia Turística, Destinos Turísticos Inteligentes y Marketing Digital, Alejo lidera un equipo de seis personas y coordina la microregión Tierra de Palmares, que une a Colón, San José, Ubajay, Liebig, General Campos, San Salvador y la propia Villa Elisa.

berardo21

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-04 at 19.47.07

El futuro emprendedor en marcha: jóvenes presentaron soluciones innovadoras en la Jornada Final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2025

-
PRODUCCION05/09/2025

El evento, organizado por el Consorcio AFIDEER (Asociación para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos), se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, y reunió a decenas de estudiantes de universidades entrerrianas, autoridades de AFIDEER y de las instituciones y empresas que lo integran.

dsc_2499-frigerio_en_ruta_51

Avanzan los trabajos de recuperación en la Ruta 51

-
REGION08/09/2025

Por medio de una Unión Transitoria de Empresas que ejecuta los trabajos, la provincia de Entre Ríos financia la obra de recuperación en la Ruta Provincial Nº 51, una vía clave que conecta las localidades de Larroque y Urdinarrain.

690x690

kioscolaplaza