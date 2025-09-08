Central Larroque y Juventud Urdinarrain ganaron y el título se definirá en la última fecha

En el estadio Raúl Impini, Central Larroque volvió a la victoria después de dos empates en fila, pero tuvo que esforzarse al máximo para vencer al penúltimo de la tabla, Sarmiento, por 1-0, con gol de Urbano Quintana en el segundo tiempo.

En el estadio Juan Jorge Stauber, en tanto, Juventud Urdinarrain le metió presión al líder, porque derrotó con holgura a Black River, último del torneo, por 3-1. El Liebrero abrió el marcador a los 3 minutos de partido por intermedio de Bruno Ramírez, aumentó a los 36’ gracias a Gabriel Thea y, a los 31’ del complemento, Rodrigo Báez liquidó el pleito. Cuatro minutos más tarde, Juan Adriel descontó para la visita.

La definición promete ser electrizante, ya que el destino del campeonato también tendrá como protagonista a Deportivo Urdinarrain.

El “Depor”, clásico rival de Juventud y al mismo tiempo adversario histórico de Central, será juez involuntario en la última jornada: su enfrentamiento con el equipo de Larroque lo coloca en un rol especial, con la posibilidad de inclinar la balanza en una definición cargada de rivalidad y expectativa.







Juventud Urdinarrain, por su parte, estará obligado a vencer a domicilio a Central Entrerriano y, al mismo tiempo, esperar una mano de su acérrimo rival para poder soñar con la vuelta olímpica.

En caso de igualdad en puntos —situación que se dará si Central Larroque empata y el Liebrero gana— el título quedará en Larroque, ya que los dirigidos por Mauricio Londra se impusieron en los cruces directos frente a Juventud.

La Liga de Gualeguaychú llega así a un cierre donde no sólo importan los puntos en juego, sino también las pasiones que atraviesan a las instituciones, con hinchadas y comunidades enteras pendientes de un desenlace que promete emociones hasta el último minuto.