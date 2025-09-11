Urdinarrain pone en marcha el programa de festejos de su 135 aniversario

Desde este viernes 12 y hasta el domingo 28 de septiembre habrá una serie de actividades que convocarán a los vecinos a asistir a una variada agenda.

REGION11/09/2025
1-6

La Dirección de Cultura del Municipio de Urdinarrain ha preparado un calendario especial, diseñado para que cada evento sea una oportunidad para el encuentro y la alegría. 
 

2-5

3-4

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Sistema-Financiero

dsc_2499-frigerio_en_ruta_51

Sin_título-6R1C1 (8)

ChatGPT Image 16 ago 2025, 03_19_48 p.m.

berardo21

690x690

kioscolaplaza