Larroque recibió fondos para microcréditos destinados a emprendedores de la economía social

El acuerdo establece la transferencia de $10.000.000 que serán administrados por la Municipalidad de Larroque en carácter de Institución de Microcréditos, en el marco del programa “Microcréditos para el Impulso Local”.



Estos fondos se destinarán a la creación de un Fondo de Microcréditos, que permitirá financiar actividades productivas y de servicios de emprendimientos individuales y asociativos de la Economía Social y Solidaria en la ciudad.



El convenio incluye además la realización de talleres, capacitaciones y acompañamiento técnico, con el objetivo de fortalecer la operatoria y ampliar las herramientas de desarrollo para emprendedores locales.



“Es una gran oportunidad para que vecinos de Larroque que llevan adelante proyectos productivos o de servicios tengan acceso a financiamiento y acompañamiento, fortaleciendo así la economía social de nuestra ciudad”, expresó el intendente Benedetti tras la firma.