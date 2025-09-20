Larroque recibió fondos para microcréditos destinados a emprendedores de la economía social

El intendente de Larroque, Francisco Benedetti, participó este viernes 19 de septiembre en la ciudad de Concordia de la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Economía Social.

El acuerdo establece la transferencia de $10.000.000 que serán administrados por la Municipalidad de Larroque en carácter de Institución de Microcréditos, en el marco del programa “Microcréditos para el Impulso Local”.

Estos fondos se destinarán a la creación de un Fondo de Microcréditos, que permitirá financiar actividades productivas y de servicios de emprendimientos individuales y asociativos de la Economía Social y Solidaria en la ciudad.

El convenio incluye además la realización de talleres, capacitaciones y acompañamiento técnico, con el objetivo de fortalecer la operatoria y ampliar las herramientas de desarrollo para emprendedores locales.

“Es una gran oportunidad para que vecinos de Larroque que llevan adelante proyectos productivos o de servicios tengan acceso a financiamiento y acompañamiento, fortaleciendo así la economía social de nuestra ciudad”, expresó el intendente Benedetti tras la firma.

