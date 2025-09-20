La comunidad educativa de Larroque dio un paso clave este jueves: el Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres de la licitación para culminar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4, un proyecto largamente esperado que beneficiará a más de 160 estudiantes.
Larroque recibió fondos para microcréditos destinados a emprendedores de la economía social
El intendente de Larroque, Francisco Benedetti, participó este viernes 19 de septiembre en la ciudad de Concordia de la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Economía Social.LOCALES20/09/2025-
El acuerdo establece la transferencia de $10.000.000 que serán administrados por la Municipalidad de Larroque en carácter de Institución de Microcréditos, en el marco del programa “Microcréditos para el Impulso Local”.
Estos fondos se destinarán a la creación de un Fondo de Microcréditos, que permitirá financiar actividades productivas y de servicios de emprendimientos individuales y asociativos de la Economía Social y Solidaria en la ciudad.
El convenio incluye además la realización de talleres, capacitaciones y acompañamiento técnico, con el objetivo de fortalecer la operatoria y ampliar las herramientas de desarrollo para emprendedores locales.
“Es una gran oportunidad para que vecinos de Larroque que llevan adelante proyectos productivos o de servicios tengan acceso a financiamiento y acompañamiento, fortaleciendo así la economía social de nuestra ciudad”, expresó el intendente Benedetti tras la firma.
La Municipalidad de Larroque informó que ya se encuentran disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos correspondientes al curso dictado el pasado 22 de agosto.
Ana Lescano, la Jefa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Larroque, confirmó la realización de la Expo Bomberos 2025, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en el Parque de la Estación.
Durante agosto y principios de septiembre, distintas escuelas de nuestra localidad participaron de talleres de educación ambiental enfocados en la separación de residuos domiciliarios.
La Municipalidad de Larroque concretó la colocación de 15 nuevas columnas de iluminación LED en Avenida 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y César Taffarel.
El jueves 4 de agosto, se realizó en la Sala de Teatro “Padre Alberto Paoli” una nueva edición de la Feria de las Carreras, organizada por la Municipalidad de Larroque. La actividad, que se extendió de 8:30 a 12:30 h, estuvo dirigida a estudiantes de los últimos años de secundaria y reunió a universidades e institutos terciarios regionales, nacionales y locales, que presentaron su oferta académica.
Semana con clima variable, lloviznas, sol y despedida del invierno con posibles tormentas
Luego del inicio nuboso de la semana hábil, el cielo estará mayormente despejado con dominio de la estabilidad y temperaturas sin grandes cambios. El miércoles todavía se perfila tranquilo y con un leve ascenso térmico, aunque hacia el jueves la atmósfera volverá a mostrar signos de inestabilidad.
La provincia se prepara para mostrar todo su potencial turístico en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo, que se realizará del 27 al 30 de septiembre en el predio La Rural de Palermo, en Buenos Aires, ante más de 130 mil visitantes y profesionales del sector.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió a las 06:16 de este sábado un informe de alertas y advertencias que incluye toda la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires y sectores de Santa Fe y Córdoba.
