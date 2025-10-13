Un día histórico para Larroque: cierre definitivo de los basurales clandestinos

A su vez, lo ocurrido la semana pasada abre una nueva etapa con la puesta en funcionamiento del predio recientemente adquirido para la Ecoestación Municipal.



El nuevo espacio estará ubicado cerca del paso a nivel que se encuentra a unos mil metros hacia el suroeste del casco urbano, donde comenzará a centralizarse la disposición final de los residuos.

Vecinos, instituciones y autoridades locales participaron del acto, encabezado por el intendente Francisco Benedetti. Durante la ceremonia, se realizó la plantación de árboles sobre las antiguas cavas, gesto simbólico que representó la clausura definitiva de los basurales y el nacimiento de una nueva etapa de responsabilidad ambiental.

Por primera vez, Larroque contará con un predio propio para la gestión de residuos, lo que se considera un paso clave hacia una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.



