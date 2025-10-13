El fin de semana Larroque vivió un hecho histórico para su vida cultural: la emblemática banda Luz Verde regresó a los escenarios luego de años de ausencia, y lo hizo en un marco lleno de emoción, música y recuerdos compartidos.
Un día histórico para Larroque: cierre definitivo de los basurales clandestinos
La Municipalidad de Larroque llevó el cierre y clausura definitiva de los dos basurales clandestinos que funcionaban en la ciudad. "El hecho marca el fin de más de 100 años de disposición inadecuada" destacó el parte de prensa.LOCALES13/10/2025-
A su vez, lo ocurrido la semana pasada abre una nueva etapa con la puesta en funcionamiento del predio recientemente adquirido para la Ecoestación Municipal.
El nuevo espacio estará ubicado cerca del paso a nivel que se encuentra a unos mil metros hacia el suroeste del casco urbano, donde comenzará a centralizarse la disposición final de los residuos.
Vecinos, instituciones y autoridades locales participaron del acto, encabezado por el intendente Francisco Benedetti. Durante la ceremonia, se realizó la plantación de árboles sobre las antiguas cavas, gesto simbólico que representó la clausura definitiva de los basurales y el nacimiento de una nueva etapa de responsabilidad ambiental.
Por primera vez, Larroque contará con un predio propio para la gestión de residuos, lo que se considera un paso clave hacia una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.
En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el Área de Salud junto al Área de Mujeres, Género y Diversidad impulsan dos acciones comunitarias con el objetivo de hacer visible, homenajear y promover la prevención.
Desde Larroque, una estudiante con discapacidad visual inspira con su trabajo artesanal
Nadia Croce es una estudiante que asiste al Curso de Tejedor Manual para Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) en nuestra ciudad. Se inscribió junto a su hermana y, desde entonces, ha desarrollado una gran habilidad para el tejido artesanal.
En el marco de las últimas jornadas de la novena patronal, la comunidad de Larroque vivió este miércoles 8 de octubre una celebración especial dedicada a los jóvenes bajo el lema “Él es la verdadera juventud del mundo”. La misa, presidida por el Obispo Monseñor Héctor Zordán y el Cura Párroco Carlos Stadler, reunió a gran cantidad de fieles en una emotiva ceremonia donde la luz de las velas acompañó un momento de oración y reflexión.
Será una noche para reencontrarse con las voces que el Gordo Elena convocó y que espiritualmente sigue acompañando. Roberto Romani y sus compañeros de la muestra artística "Los Duendes Azules" se sumarán a la celebración del legado musical del querido "Gordo" que sigue latiendo en Larroque. Fotos de Silvina González.
La Municipalidad de Larroque continúa ejecutando su plan de renovación del alumbrado público, incorporando tecnología LED que mejora la iluminación, incrementa la seguridad y promueve la eficiencia energética en la ciudad.
Fraccarolli y Ronconi celebra su 37º aniversario con un remate especial en Urdinarrain
Este viernes 10 de octubre, en las instalaciones San José de Urdinarrain, la firma Fraccarolli y Ronconi S.R.L. llevará adelante su 37º remate aniversario, un evento que promete ser mucho más que una jornada comercial: será una verdadera celebración de la historia, la pasión y el trabajo compartido.
Enersa advierte por falsos operarios que intentan ingresar a domicilios para robar
La empresa distribuidora de energía Enersa emitió un comunicado ante la aparición de hechos delictivos en los que personas se hicieron pasar por empleados de la compañía para ingresar a viviendas y cometer robos.