Un día histórico para Larroque: cierre definitivo de los basurales clandestinos

La Municipalidad de Larroque llevó el cierre y clausura definitiva de los dos basurales clandestinos que funcionaban en la ciudad. "El hecho marca el fin de más de 100 años de disposición inadecuada" destacó el parte de prensa.

LOCALES13/10/2025--
A su vez, lo ocurrido la semana pasada abre una nueva etapa con la puesta en funcionamiento del predio recientemente adquirido para la Ecoestación Municipal.

El nuevo espacio estará ubicado cerca del paso a nivel que se encuentra a unos mil metros hacia el suroeste del casco urbano, donde comenzará a centralizarse la disposición final de los residuos.

Vecinos, instituciones y autoridades locales participaron del acto, encabezado por el intendente Francisco Benedetti. Durante la ceremonia, se realizó la plantación de árboles sobre las antiguas cavas, gesto simbólico que representó la clausura definitiva de los basurales y el nacimiento de una nueva etapa de responsabilidad ambiental.

Por primera vez, Larroque contará con un predio propio para la gestión de residuos, lo que se considera un paso clave hacia una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

Jóvenes y fe: una misa cargada de esperanza en la novena patronal de Larroque

LOCALES09/10/2025

En el marco de las últimas jornadas de la novena patronal, la comunidad de Larroque vivió este miércoles 8 de octubre una celebración especial dedicada a los jóvenes bajo el lema “Él es la verdadera juventud del mundo”. La misa, presidida por el Obispo Monseñor Héctor Zordán y el Cura Párroco Carlos Stadler, reunió a gran cantidad de fieles en una emotiva ceremonia donde la luz de las velas acompañó un momento de oración y reflexión.

Celebrarán los 25 años del coro Comunidad con un homenaje al Gordo Elena

LOCALES07/10/2025

Será una noche para reencontrarse con las voces que el Gordo Elena convocó y que espiritualmente sigue acompañando. Roberto Romani y sus compañeros de la muestra artística "Los Duendes Azules" se sumarán a la celebración del legado musical del querido "Gordo" que sigue latiendo en Larroque. Fotos de Silvina González.

