Octubre Rosa: dos propuestas para visibilizar, acompañar y prevenir

En el "Octubre Rosa", el Área de Salud junto al Área de Mujeres, Género y Diversidad impulsan dos propuestas especiales para visibilizar, acompañar y promover la prevención del cáncer de mama.



Por un lado, invitan a todas las personas que hayan atravesado esta enfermedad en algún momento de su vida a participar de una sesión fotográfica a cargo de la fotógrafa Andrea Feil, con retratos cuidados y consensuados que buscan honrar historias de lucha y fortaleza. Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 3446-362459 o por mensaje privado al Instagram del Área de Salud.













Además, este viernes 17 de octubre a las 16 horas se realizará una caminata que partirá desde la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli, en Rocamora 341, y finalizará en la Casa Museo La Tera, ubicada en María Esther de Miguel, donde se compartirá una clase de ritmos, una ronda de experiencias, un espacio informativo y un cierre especial. Se invita a asistir con una prenda o accesorio rosa como símbolo de compromiso y concientización.

Octubre Rosa es una oportunidad para unirnos, escuchar y seguir hablando de prevención, porque cada historia cuenta y puede encender esperanza en otra.



