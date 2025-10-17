Finalizó la siembra de maíz de primera y girasol en Entre Ríos

La proyección de área destinada al maíz para el ciclo 2025/26 es de 430.000 hectáreas, lo cual representaría un incremento interanual del 50% (142.800 hectáreas). La siembra de girasol finalizó con una superficie estimada en 24.350 hectáreas para el ciclo 2025/26.

PRODUCCION17/10/2025--
maiz ocubre 072

Los factores que impulsan el crecimiento del cereal se asocian a elevada demanda como insumo para la producción de carne aviar, bovina, porcina y huevos, muy baja presencia de la chicharrita del maíz y resultado económico favorable para el agricultor durante el año pasado.

Actualmente, el cultivo se encuentra en estadios fenológicos que van desde V2 hasta V5 (de 2 a 5 hojas totalmente expandidas).

La Red de Colaboradores del SIBER informó que se realizaron las fertilizaciones nitrogenadas, aunque las precipitaciones en algunos sectores han sido escasas para una adecuada incorporación dentro de los primeros centímetros de la cama de siembra.

Girasol

La fenología se ubica desde emergencia a cuatro hojas desarrolladas y hasta la fecha, se han reportado pérdidas parciales e incluso totales en algunas zonas, principalmente debido al exceso de precipitaciones en el norte de la provincia.

Las siembras más tempranas realizadas a mediados de agosto se vieron particularmente afectadas por dos eventos pluviales ocurridos en los últimos diez días de ese mes, que acumularon un total de 140 mm.

Además, se registraron bajas temperaturas sectorizadas el martes 7 de octubre, las cuales provocaron daños en las plántulas de girasol.

Girasol (1)

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
Fachada Concesionario

Folmer, concesionario oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central en Crespo

-
PRODUCCION17/10/2025

Con una inversión de USD 1.000.000, Folmer, concesionario oficial Case IH con más de seis décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo, en el cruce estratégico de las rutas nacionales 12, 131 y 32, en el acceso a la localidad. La flamante sede se construyó en un predio de 20.000 m2, diseñado para ofrecer una atención integral, moderna y sustentable a los productores entrerrianos. El concesionario reafirma su compromiso con la tecnología y la atención integral al productor en la ciudad de Crespo.

berardo21

Lo más visto
Fachada Concesionario

Folmer, concesionario oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central en Crespo

-
PRODUCCION17/10/2025

Con una inversión de USD 1.000.000, Folmer, concesionario oficial Case IH con más de seis décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo, en el cruce estratégico de las rutas nacionales 12, 131 y 32, en el acceso a la localidad. La flamante sede se construyó en un predio de 20.000 m2, diseñado para ofrecer una atención integral, moderna y sustentable a los productores entrerrianos. El concesionario reafirma su compromiso con la tecnología y la atención integral al productor en la ciudad de Crespo.

690x690

kioscolaplaza