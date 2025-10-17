Segunda entrega del Presupuesto Participativo 2025: el Club Sportivo Larroque recibió su aporte

El aporte permitirá avanzar con el proyecto presentado por la entidad deportiva, en el marco de una política pública que promueve la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones locales.

Desde el municipio se resaltó el compromiso de todas las instituciones que formaron parte del proceso, así como el acompañamiento de los vecinos y vecinas que con su voto definieron las prioridades de inversión.

Con esta nueva entrega, el Presupuesto Participativo 2025 continúa consolidándose como una herramienta democrática y transparente que permite transformar las decisiones colectivas en acciones concretas.



