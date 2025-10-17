Segunda entrega del Presupuesto Participativo 2025: el Club Sportivo Larroque recibió su aporte

La Municipalidad de Larroque realizó la segunda entrega correspondiente al Presupuesto Participativo 2025, destinada en esta oportunidad al Club Sportivo Larroque, institución que obtuvo el segundo lugar en la votación abierta a la comunidad.

El aporte permitirá avanzar con el proyecto presentado por la entidad deportiva, en el marco de una política pública que promueve la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones locales.

Desde el municipio se resaltó el compromiso de todas las instituciones que formaron parte del proceso, así como el acompañamiento de los vecinos y vecinas que con su voto definieron las prioridades de inversión.

Con esta nueva entrega, el Presupuesto Participativo 2025 continúa consolidándose como una herramienta democrática y transparente que permite transformar las decisiones colectivas en acciones concretas.

