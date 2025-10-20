Se estima un nuevo récord en la producción de trigo en Entre Ríos

En la provincia de Entre Ríos se proyecta una superficie cultivada en el ciclo 2025/26 con trigo cercana a las 700.000 hectáreas, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Condición y rendimiento estimado en el cultivo de trigo por zonas en la provincia de Entre Ríos.

La entidad reportó que el estado fenológico del cultivo se concentra entre inicios a fin de llenado de granos y que a nivel provincial se estima un rendimiento promedio de 3.600 kg/ha, lo cual representaría un incremento interanual del 13 % (414 kg/ha).

De concretarse las actuales proyecciones de superficie y rendimiento promedio, se estima un nuevo récord en la producción del cereal con alrededor de 2.520.000 toneladas.

En función de consultas realizadas a la Red de Colaboradores, se determinó la condición del cereal y las perspectivas de rendimiento, las cuales se resumen del siguiente modo:

Muy buena 55% (Rendimiento esperado 4.100 kg/ha)
Buena 40% (Rendimiento esperado 3.100 kg/ha)
Regular 4% (Rendimiento esperado 2.600 kg/ha)
Mala 1% (Rendimiento esperado 1.100 kg/ha)

