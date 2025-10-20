Las previsiones estacionales del Centro Europeo de Pronósticos (ECMWF) y del Servicio Meteorológico Nacional, anticipan un escenario poco favorable para la actividad agropecuaria en el centro del país. Calor y escasez de lluvia marcarán el pulso del trimestre diciembre febrero.
Se estima un nuevo récord en la producción de trigo en Entre Ríos
En la provincia de Entre Ríos se proyecta una superficie cultivada en el ciclo 2025/26 con trigo cercana a las 700.000 hectáreas, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.PRODUCCION20/10/2025-
La entidad reportó que el estado fenológico del cultivo se concentra entre inicios a fin de llenado de granos y que a nivel provincial se estima un rendimiento promedio de 3.600 kg/ha, lo cual representaría un incremento interanual del 13 % (414 kg/ha).
De concretarse las actuales proyecciones de superficie y rendimiento promedio, se estima un nuevo récord en la producción del cereal con alrededor de 2.520.000 toneladas.
En función de consultas realizadas a la Red de Colaboradores, se determinó la condición del cereal y las perspectivas de rendimiento, las cuales se resumen del siguiente modo:
Muy buena 55% (Rendimiento esperado 4.100 kg/ha)
Buena 40% (Rendimiento esperado 3.100 kg/ha)
Regular 4% (Rendimiento esperado 2.600 kg/ha)
Mala 1% (Rendimiento esperado 1.100 kg/ha)
Folmer, concesionario oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central en Crespo
Con una inversión de USD 1.000.000, Folmer, concesionario oficial Case IH con más de seis décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo, en el cruce estratégico de las rutas nacionales 12, 131 y 32, en el acceso a la localidad. La flamante sede se construyó en un predio de 20.000 m2, diseñado para ofrecer una atención integral, moderna y sustentable a los productores entrerrianos. El concesionario reafirma su compromiso con la tecnología y la atención integral al productor en la ciudad de Crespo.
Hay disponibilidad de nuevas líneas de crédito en valor producto para el sector ganadero
Productores ganaderos entrerrianos podrán acceder a una línea de financiamiento destinada a la compra de vientres, retención de terneras y mejoras productivas, con condiciones adaptadas al ciclo del negocio y respaldo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
La proyección de área destinada al maíz para el ciclo 2025/26 es de 430.000 hectáreas, lo cual representaría un incremento interanual del 50% (142.800 hectáreas). La siembra de girasol finalizó con una superficie estimada en 24.350 hectáreas para el ciclo 2025/26.
Entre Ríos perdió 58.000 hectáreas de bosques nativos en 15 años: el Gualeguay en alerta
Un estudio de la FAUBA advierte que la expansión agrícola redujo un 8,4 % la cobertura boscosa en la cuenca del río Gualeguay. Los investigadores advierten sobre un equilibrio hídrico en riesgo.
Fraccarolli y Ronconi celebra su 37º aniversario con un remate especial en Urdinarrain
Este viernes 10 de octubre, en las instalaciones San José de Urdinarrain, la firma Fraccarolli y Ronconi S.R.L. llevará adelante su 37º remate aniversario, un evento que promete ser mucho más que una jornada comercial: será una verdadera celebración de la historia, la pasión y el trabajo compartido.
Segunda entrega del Presupuesto Participativo 2025: el Club Sportivo Larroque recibió su aporte
La Municipalidad de Larroque realizó la segunda entrega correspondiente al Presupuesto Participativo 2025, destinada en esta oportunidad al Club Sportivo Larroque, institución que obtuvo el segundo lugar en la votación abierta a la comunidad.
En la provincia de Entre Ríos se proyecta una superficie cultivada en el ciclo 2025/26 con trigo cercana a las 700.000 hectáreas, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
Las previsiones estacionales del Centro Europeo de Pronósticos (ECMWF) y del Servicio Meteorológico Nacional, anticipan un escenario poco favorable para la actividad agropecuaria en el centro del país. Calor y escasez de lluvia marcarán el pulso del trimestre diciembre febrero.
El encuentro de la quinta fecha terminó 1 a 1 en Urdinarrain. Los azules se habían adelantado en el marcador por medio de Victorio Alem a los 12 minutos del primer tiempo y Juan Boari logró el empate para los rojos 20 minutos después.
Capacitación para autoridades de mesa sobre Boleta Única de Papel en Larroque
La Municipalidad de Larroque convocó a las autoridades de mesa a participar de una jornada de capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco de las elecciones que se desarrollarán próximamente en la ciudad.