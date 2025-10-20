No son alentadoras las perspectivas climáticas para los cultivos de verano

Un clima casi ideal ha venido acompañado el desarrollo de la producción agropecuaria desde el otoño en adelante, con lluvias a veces excesivas pero también oportunas para el trigo y las brasicáseas en Entre Ríos, lo mismo que en las praderas y campos naturales.



Asimismo, es probable que en lo que queda del mes, queden algunos aportes interesantes de lluvia que sigan apuntalando las buenas experctativas. Maiz y girasol también han tenido buenas campañas de siembra, y el sorgo y la soja perfilan un escenario de corto plazo también positivo, aunque la perspectiva para la transición del año presenta un panorama contrastante.



De acuerdo a las previsiones del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo, y al informe trimestral del SMN (Octubre Diciembre), los patrones dominantes para la época pre estival y para el verano propiamenere dicho, traería temperaturas superiores a lo normal y lluvias deficitarias, lo que podría comprometer el rendimiento de los cultivos de gruesa y las reservas hídricas para pasturas y ganadería.



Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la zona del sur del Litoral, temperaturas con probabilidad de estar normales o superiores a lo normal, es decir, un ambiente más cálido que lo habitual; y precipitaciones con mayor probabilidad de caer en el rango de normal o inferior a lo normal, es decir, posibilidad de déficit hídrico.



Como contexto, el SMN destaca que la situación está en “neutralidad” del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENSO), lo que deja margen para variabilidad y exige seguir pronósticos a escala más fina.

Diciembre: calor marcado y fuerte déficit hídrico

El primer mes del verano presentará anomalías de temperatura entre +0.5 °C y +1.5 °C en Entre Ríos, Santa Fe, norte bonaerense y Córdoba.

Las precipitaciones serán entre 20 y 50 mm por debajo del promedio, consolidando una tendencia seca que ya se venía observando desde noviembre. El sur del Litoral será uno de los focos más críticos, con lluvias insuficientes para la recarga de perfiles.

Enero: se agrava la falta de agua en la región núcleo

Enero continuará con temperaturas entre 0.5 °C y 1 °C por encima de lo normal y picos de hasta +1.5 °C en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

El déficit hídrico persistirá, con valores de 20 a 40 mm menos de lluvias en el centro-sur del Litoral. Esto podría comprometer los cultivos en etapas sensibles como floración y llenado de grano.

Febrero: tercer mes consecutivo con lluvias por debajo de lo normal

El último tramo del verano mantendrá el mismo patrón: más calor y menos agua. Se prevén precipitaciones 20 a 40 mm por debajo de lo habitual en Entre Ríos y norte de Buenos Aires, con temperaturas nuevamente por encima de la media.

En conclusión, se consolida un escenario de verano cálido y seco en la franja central del país, con particular afectación en el centro y sur del Litoral.

Si bien el pronóstico aún puede ajustarse mes a mes, el panorama actual obliga a extremar el monitoreo de reservas hídricas, planificar estrategias de manejo y anticipar decisiones para minimizar el impacto en los sistemas productivos.