Avanza el escrutinio en Larroque y La Libertad Avanza saca amplia diferencia

Hasta el momento, con 18 mesas escrutadas de un total de 19, los datos parciales muestran una participación cercana al 75 % del padrón, lo que representa aproximadamente unos 4.900 votantes sobre los 6.642 habilitados para sufragar en nuestra ciudad.

Los primeros cómputos arrojan una diferencia favorable para la lista de la LIbertad Avanza que obtiene 2417 votos en Senadores y 2218 en Diputados, seguida por Fuerza Entre Ríos con 1521 votos en Senadores, y 1393 votos en Diputados.

El desarrollo de la jornada transcurrió con normalidad en las distintas escuelas habilitadas —la N° 66 “José Manuel Estrada” y la N° 93 “Faustino Suárez”—, donde funcionaron en total 19 mesas.

Los resultados finales se conocerán en las próximos minutos, una vez completado el escrutinio provisorio local.