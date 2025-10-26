Avanza el escrutinio en Larroque y La Libertad Avanza saca amplia diferencia

Faltando una mesa la opción oficialista supera con amplitud a Fuerza Entre Ríos.

LOCALES26/10/2025--
eleccione

Hasta el momento, con 18 mesas escrutadas de un total de 19, los datos parciales muestran una participación cercana al 75 % del padrón, lo que representa aproximadamente unos 4.900 votantes sobre los 6.642 habilitados para sufragar en nuestra ciudad.

Los primeros cómputos arrojan una diferencia favorable para la lista de la LIbertad Avanza que obtiene 2417 votos en Senadores y 2218 en Diputados, seguida por Fuerza Entre Ríos con 1521 votos en Senadores, y 1393 votos en Diputados.

El desarrollo de la jornada transcurrió con normalidad en las distintas escuelas habilitadas —la N° 66 “José Manuel Estrada” y la N° 93 “Faustino Suárez”—, donde funcionaron en total 19 mesas.

Los resultados finales se conocerán en las próximos minutos, una vez completado el escrutinio provisorio local.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-10-26 at 13

A las 13 horas votó el 46% del padrón en Larroque

-
LOCALES26/10/2025

Transcurridas cinco horas del inicio del acto electoral, ya emitieron su voto 3.087 personas en las 19 mesas habilitadas en Larroque, sobre un total empadronado de 6.642 votantes. Entre las 12 y las 13 horas, la participación subió del 35% al 46%, aunque en las escuelas el movimiento sigue siendo moderado.

mesaesc66

Elecciones 2025: así se distribuyen las mesas y votantes en Larroque

-
LOCALES24/10/2025

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Los vecinos y vecinas podrán concurrir a las mesas correspondientes entre las 8:00 y las 18:00 horas, con su DNI habilitante. Habrá seis mesas en la escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ocho en la escuela N° 93 “Faustino Suárez” y cinco en la escuela N° 15 “José B. Virué”.

571041858_1241150148057108_4605315456359750101_n

Avanza la obra de adoquinado en calle Faustino Suárez

-
LOCALES24/10/2025

La Municipalidad de Larroque informó que continúa ejecutándose la obra de adoquinado en calle Faustino Suárez, entre Padre Dalmaso e Hipólito Irigoyen, como parte del programa de mejoramiento urbano y vial que impulsa el municipio.

66713390_1541275259341915_1722698145336393728_n

Sus "alumnos" y amigos rendirán homenaje al Gordo Elena

-
LOCALES24/10/2025

Esta noche, Larroque se encontrará para celebrar el arte, la identidad y el recuerdo en una velada que unirá música, poesía y arte plástico. Será en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli a partir de las 20:30 hs, donde se homenajeará al músico, docente y gestor cultural Ricardo “Gordo” Elena, en el marco de los 25 años del Coro Comunidad.

berardo21

Lo más visto
mesaesc66

Elecciones 2025: así se distribuyen las mesas y votantes en Larroque

-
LOCALES24/10/2025

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Los vecinos y vecinas podrán concurrir a las mesas correspondientes entre las 8:00 y las 18:00 horas, con su DNI habilitante. Habrá seis mesas en la escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ocho en la escuela N° 93 “Faustino Suárez” y cinco en la escuela N° 15 “José B. Virué”.

WhatsApp Image 2025-10-26 at 13

A las 13 horas votó el 46% del padrón en Larroque

-
LOCALES26/10/2025

Transcurridas cinco horas del inicio del acto electoral, ya emitieron su voto 3.087 personas en las 19 mesas habilitadas en Larroque, sobre un total empadronado de 6.642 votantes. Entre las 12 y las 13 horas, la participación subió del 35% al 46%, aunque en las escuelas el movimiento sigue siendo moderado.

690x690

kioscolaplaza