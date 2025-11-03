Emotivo homenaje a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento

El acto principal tuvo lugar en la casa natal de la autora, en calle Las Heras 224, donde autoridades municipales, provinciales y familiares descubrieron una placa conmemorativa que recordará a todos los visitantes el sitio donde nació una de las figuras más notables de la literatura argentina.

Más tarde, la conmemoración continuó en La Tera, residencia de la escritora convertida en Casa Museo por la Municipalidad de Larroque, según la voluntad expresada por la propia autora de Las batallas secretas de Belgrano. En ese marco, Alfonsina Kohan, Daniela Churruarín y Nicolás Darchez reflexionaron sobre la trascendencia de su obra y presentaron la reedición de la biografía Norah Lange.

También hicieron uso de la palabra el intendente Francisco Benedetti, el diputado nacional Atilio Benedetti, el secretario de Cultura de Entre Ríos Julián Stopello, y el titular del Área de Cultura local Lauro Cichero, quienes coincidieron en destacar el legado de una mujer que honró a su tierra con su talento y compromiso.

La conducción del acto estuvo a cargo de Estela Petelín, y en el cierre, Roberto Romani evocó anécdotas y pasajes de la vida de la “cuentera” entrerriana, quien fuera directora del Fondo Nacional de las Artes e integrante del Consejo de la Fundación El Libro.





Entre los árboles del parque, las palabras de Romani resonaron con la voz de la propia María Esther: “Como decía Sócrates, más tarde o más temprano llegará la muerte; entre tanto toquemos la cítara”.

El homenaje concluyó con un instante poético y simbólico, cuando, entre la emoción de los presentes, pareció asomarse una bicicleta rosa, guiada por una pequeña mujer de ojos azules, como si el espíritu de la escritora regresara una vez más a despedirse de su pueblo.

“El tiempo desgasta los recuerdos igual que la lluvia lenta borra las escrituras de una piedra. Pero siempre algo queda. Y hay que preservarlo.” expresó Roberto Romani en una publicación que registró el homenaje a la escritora.



