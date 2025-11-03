El domingo 2 de noviembre, la Sala de Teatro Padre Paoli se colmó de voces, aplausos y emoción durante la realización del XXX Encuentro Coral “Linares Cardozo”, una cita tradicional que celebra la música y la cultura en la ciudad de Larroque.
Emotivo homenaje a María Esther de Miguel en el centenario de su nacimiento
En un clima de profunda emoción y gratitud, Larroque rindió homenaje este sábado 1° de noviembre a su escritora más universal, María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento.
El acto principal tuvo lugar en la casa natal de la autora, en calle Las Heras 224, donde autoridades municipales, provinciales y familiares descubrieron una placa conmemorativa que recordará a todos los visitantes el sitio donde nació una de las figuras más notables de la literatura argentina.
Más tarde, la conmemoración continuó en La Tera, residencia de la escritora convertida en Casa Museo por la Municipalidad de Larroque, según la voluntad expresada por la propia autora de Las batallas secretas de Belgrano. En ese marco, Alfonsina Kohan, Daniela Churruarín y Nicolás Darchez reflexionaron sobre la trascendencia de su obra y presentaron la reedición de la biografía Norah Lange.
También hicieron uso de la palabra el intendente Francisco Benedetti, el diputado nacional Atilio Benedetti, el secretario de Cultura de Entre Ríos Julián Stopello, y el titular del Área de Cultura local Lauro Cichero, quienes coincidieron en destacar el legado de una mujer que honró a su tierra con su talento y compromiso.
La conducción del acto estuvo a cargo de Estela Petelín, y en el cierre, Roberto Romani evocó anécdotas y pasajes de la vida de la “cuentera” entrerriana, quien fuera directora del Fondo Nacional de las Artes e integrante del Consejo de la Fundación El Libro.
Entre los árboles del parque, las palabras de Romani resonaron con la voz de la propia María Esther: “Como decía Sócrates, más tarde o más temprano llegará la muerte; entre tanto toquemos la cítara”.
El homenaje concluyó con un instante poético y simbólico, cuando, entre la emoción de los presentes, pareció asomarse una bicicleta rosa, guiada por una pequeña mujer de ojos azules, como si el espíritu de la escritora regresara una vez más a despedirse de su pueblo.
“El tiempo desgasta los recuerdos igual que la lluvia lenta borra las escrituras de una piedra. Pero siempre algo queda. Y hay que preservarlo.” expresó Roberto Romani en una publicación que registró el homenaje a la escritora.
En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el pasado lunes 27 se realizó una caminata organizada por el Área de Salud junto al Área de Mujeres, Género y Diversidad del municipio.
La Dirección de Prevención en Consumos Problemáticos de Larroque organiza dos encuentros dedicados a reflexionar sobre las nuevas formas de juego y consumo que atraviesan la vida cotidiana: ludopatía, apuestas online, billeteras virtuales, endeudamiento y los riesgos asociados.
La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Cultura, llevará adelante este sábado 1° de noviembre una jornada especial en homenaje a la reconocida escritora larroquense María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento. Las actividades se realizarán en su casa natal y en la Casa Museo “La Tera”.
Presupuesto Participativo: la Escuela N°66 “José Manuel Estrada” recibió su aporte
La Municipalidad de Larroque realizó la tercera entrega correspondiente al Presupuesto Participativo 2025. En esta ocasión, la Escuela N°66 “José Manuel Estrada” fue la institución beneficiada con el aporte destinado a concretar su proyecto de Espacio de regulación emocional y sensorial para estudiantes con TEA y TDAH.
La Libertad Avanza ganó con amplitud en Larroque y se consolidó como la fuerza más votada
La Libertad Avanza, el frente oficialista provincial liderado por Rogelio Frigerio e integrado por la Unión Cívica Radical, obtuvo un contundente triunfo electoral en Larroque en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, imponiéndose con más del 56% de los votos en las categorías de senadores y diputados nacionales.
La subasta, organizada por la Municipalidad y a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., incluirá vehículos, maquinarias, herramientas y otros artículos desafectados del uso público.
Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción
En el estadio Vicente “Tongo” Procura, Sportivo Larroque no pudo traerse los tres puntos y perdió 2 a 1 frente a Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, en un encuentro intenso, con expulsados y lesiones que condicionaron el desarrollo del juego.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie, elaborado a partir de los valores obtenidos en los remates realizados por las distintas rurales de la provincia durante octubre.
Alberto Ledri: “Esta edición de la Expo Ovina volvió a superar nuestras expectativas”
El productor y cabañero Alberto Ledri, de Cabaña Don Tito, realizó un balance muy positivo sobre la Octava Expo Ovina realizada en Urdinarrain, destacando el nivel de los reproductores, la participación de las principales cabañas y la respuesta del público.