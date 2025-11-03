XXX Encuentro Coral “Linares Cardozo”: una noche de música y emoción en Larroque

Organizado por el Coral Larroque Municipal, bajo la dirección de la profesora Luisina Ruano, el evento reunió a coros locales y regionales que compartieron un variado repertorio. En esta edición participaron especialmente el Coral Uruguayense, dirigido por Leonel Policastro, y el Coro Estable Municipal Magnificat, bajo la dirección de César Arce.

El encuentro, impulsado por la Municipalidad de Larroque, se consolidó una vez más como una propuesta cultural de gran valor, promoviendo el intercambio artístico, el trabajo colectivo y el disfrute de la música coral.

A lo largo de la velada, el público acompañó con calidez cada interpretación, reflejando el espíritu de comunidad y el compromiso de Larroque con sus expresiones culturales. El “Linares Cardozo” volvió así a ser un espacio de encuentro, talento y emoción compartida a través del canto.







