XXX Encuentro Coral “Linares Cardozo”: una noche de música y emoción en Larroque

El domingo 2 de noviembre, la Sala de Teatro Padre Paoli se colmó de voces, aplausos y emoción durante la realización del XXX Encuentro Coral “Linares Cardozo”, una cita tradicional que celebra la música y la cultura en la ciudad de Larroque.

LOCALES03/11/2025--
574349151_122245860788167571_998766225897437149_n

Organizado por el Coral Larroque Municipal, bajo la dirección de la profesora Luisina Ruano, el evento reunió a coros locales y regionales que compartieron un variado repertorio. En esta edición participaron especialmente el Coral Uruguayense, dirigido por Leonel Policastro, y el Coro Estable Municipal Magnificat, bajo la dirección de César Arce.

El encuentro, impulsado por la Municipalidad de Larroque, se consolidó una vez más como una propuesta cultural de gran valor, promoviendo el intercambio artístico, el trabajo colectivo y el disfrute de la música coral.

A lo largo de la velada, el público acompañó con calidez cada interpretación, reflejando el espíritu de comunidad y el compromiso de Larroque con sus expresiones culturales. El “Linares Cardozo” volvió así a ser un espacio de encuentro, talento y emoción compartida a través del canto.

576265493_122245860830167571_3297139525607340362_n

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
aAIqyFF-U_1300x655__1

Larroque celebra el centenario del nacimiento de María Esther de Miguel

-
LOCALES30/10/2025

La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Cultura, llevará adelante este sábado 1° de noviembre una jornada especial en homenaje a la reconocida escritora larroquense María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento. Las actividades se realizarán en su casa natal y en la Casa Museo “La Tera”.

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza