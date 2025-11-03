Caminata por la Concientización del Cáncer de Mama en Larroque

La actividad comenzó en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli y concluyó en el Polideportivo Municipal, donde se desarrolló una clase de ritmos, una ronda de reflexión y diálogo sobre la importancia de la prevención y el acompañamiento, además de los valiosos testimonios compartidos por participantes que transitaron la enfermedad.

Durante la jornada también se presentó una muestra fotográfica que invitó a mirar la temática desde el amor, la fuerza y la esperanza.

Desde la Municipalidad destacaron y agradecieron la participación de todas las personas que se sumaron, caminaron y acompañaron esta propuesta comunitaria.

Porque hablar de cáncer de mama —recordaron los organizadores— es hablar de vida, de cuidado y de comunidad.