Caminata por la Concientización del Cáncer de Mama en Larroque

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el pasado lunes 27 se realizó una caminata organizada por el Área de Salud junto al Área de Mujeres, Género y Diversidad del municipio.

LOCALES03/11/2025--
573059233_1249668240538632_2883237655795509144_n

La actividad comenzó en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli y concluyó en el Polideportivo Municipal, donde se desarrolló una clase de ritmos, una ronda de reflexión y diálogo sobre la importancia de la prevención y el acompañamiento, además de los valiosos testimonios compartidos por participantes que transitaron la enfermedad.

Durante la jornada también se presentó una muestra fotográfica que invitó a mirar la temática desde el amor, la fuerza y la esperanza.

Desde la Municipalidad destacaron y agradecieron la participación de todas las personas que se sumaron, caminaron y acompañaron esta propuesta comunitaria.

Porque hablar de cáncer de mama —recordaron los organizadores— es hablar de vida, de cuidado y de comunidad.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
aAIqyFF-U_1300x655__1

Larroque celebra el centenario del nacimiento de María Esther de Miguel

-
LOCALES30/10/2025

La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Cultura, llevará adelante este sábado 1° de noviembre una jornada especial en homenaje a la reconocida escritora larroquense María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento. Las actividades se realizarán en su casa natal y en la Casa Museo “La Tera”.

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza