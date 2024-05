Roberto Romani, galardonado como Embajador para la Paz en emotiva ceremonia

Durante el evento, se destacaron los valores intelectuales de Romani y su dedicación a la cultura popular, así como su compromiso y generosidad hacia su comunidad, siempre fomentando el diálogo y el respeto.

En una conferencia de prensa posterior al evento, Romani reflexionó sobre su vida, inspirada en las enseñanzas y el legado de sus abuelos y padres. "Yo he vivido como vivieron mis abuelos; como me enseñaron mis padres.

Y he dado gracias a Dios por la luz y por el agua, por la fe y la esperanza; por la familia y el pueblo chico, donde aprendí a valorar los gestos de ternura y los abrazos que sanan".

El escritor, oriundo de Larroque, expresó su agradecimiento por "la distinción, como otros reconocimientos que me han otorgado a lo largo de mis años. Pero entiendo que el mejor premio ha sido siempre la alegría de los amigos.

Y los sueños compartidos con mis hermanos de patria y de cielo".