Esta semana se conoció un comunicado de, FARER, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES DE ENTRE RÍOS, donde se mencionaba de gestiones "ante las autoridades provinciales la corrección de las partidas del Impuesto Inmobiliario Rural que fueron emitidas con aumentos superiores al 190%, máximo informado y acordado oportunamente".



Se destacó que "anoticiados oportunamente de que habían llegado boletas con incrementos incluso superiores al 300%, desde la entidad informamos de las anomalías a los responsables gubernamentales a los efectos de que se modifiquen las mismas. Si bien las partidas erróneas no son la mayoría, hay un número importante de boletas mal emitidas que necesitan estar sujetas a revisión ya que en 72 horas vence la fecha de su pago".



Finalmente, establecieron que ante la inquietud de esos contribuyentes que no saben cómo actuar respecto de esta situación, desde FARER aún no hemos recibido respuesta desde el gobierno sobre ese particular.



En ese sentido se conocieron declaraciones del Director Administrador de ATER, Jesús Korell, sobre la inquietud de Farer, quien ha destacado la comunicación constante con referentes de la Federación Agraria Argentina (FARER) y otras instituciones del sector. Según Korell, este gobierno se caracteriza por escuchar y trabajar en equipo para corregir errores cuando sea necesario. La transparencia y las prioridades claras guían su accionar.

En cuanto a las liquidaciones y topes, Korell afirmó que no se han registrado casos de inconsistencias entre la aplicación de la normativa y los montos liquidados en las boletas. Para interpretar correctamente la aplicación de los topes mencionados, los contribuyentes deben comparar los ítems “Básico” y “Ajuste por tope” en el cuadro “Conformación del Impuesto” de la boleta 2024 con los conceptos equivalentes de la boleta del 2023. El monto resultante no puede superar los topes establecidos, dependiendo del tramo de cada inmueble.

Por su parte, desde la dirigencia rural se sugirió la posibilidad de postergar la fecha de vencimiento para permitir la corrección de errores en las liquidaciones.