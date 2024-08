Virué sobre los escraches: “es un exceso que debe ser repudiado por la comunidad”

Virué, quien también fue viceintendente municipal, puso en contexto histórico y recordó las manifestaciones docentes durante el segundo gobierno de Sergio Montiel, destacando que, a pesar de la complejidad de la situación en aquel entonces, “a nadie se le ocurrió ir al domicilio del intendente Cánepa a pedir por un aumento del salario docente”. Subrayó que la municipalidad no tiene competencia en estos asuntos y que a lo sumo su rol es canalizar los reclamos hacia el gobernador de la provincia.

El ex secretario de Justicia se refirió al clima de época y enfatizó que “estamos teniendo una violencia verbal muy fuerte desde el gobierno nacional en un proceso de ajuste muy importante”. No obstante condenó el escrache a los domicilios particulares de los Benedetti, calificándolo como “un exceso que debe ser repudiado por la comunidad”. Añadió que, aunque el reclamo es legítimo, debe canalizarse de manera adecuada y no mediante actos de violencia.

Aunque no pudo asegurar que la acción en los domicilios haya sido orquestada por un sector político afín a la oposición, pero sin descartarlo, Virué hizo un llamado a la reflexión, especialmente a sus compañeros de militancia justicialista, instándolos a evitar exacerbar los ánimos y a no incentivar escraches. “Nosotros hemos tenido el gobierno provincial durante 20 años… me parece que quienes hemos adherido a la doctrina justicialista estamos para un acto de contrición, un pedido de perdón”, afirmó. También destacó la necesidad de mantener la paz y la convivencia en la comunidad, evitando situaciones que contribuyan a la violencia.

Las declaraciones de Rubén Virué reflejan una postura firme en contra de los actos de violencia y escraches, abogando por una resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Su llamado a la reflexión resuena en un momento de tensión, ojalá pasajera, en la comunidad de Larroque.