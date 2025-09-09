En el primer semestre de 2025 se recuperó el crédito bancario en Entre Ríos y la Región Centro, aunque los depósitos siguen en baja

A nivel nacional, los préstamos al sector privado no financiero crecieron un 109% interanual real, impulsados por el desarme de las Leliq, que liberó recursos para el financiamiento productivo. Los depósitos también aumentaron, aunque en menor medida (29% interanual real), debido a la migración de plazos fijos hacia fondos comunes de inversión y títulos públicos.

En Entre Ríos, la dinámica repite la tendencia nacional: mientras los préstamos subieron y alcanzaron niveles similares a los depósitos, estos últimos no lograron recuperarse de la fuerte caída de fines de 2023. Según el informe, esto implica que los bancos de la provincia están utilizando fondos captados en otras jurisdicciones para sostener el crédito local.

Por el lado del sector público provincial, se observó una reducción de depósitos en 2024 por las restricciones financieras, junto con un aumento de la toma de préstamos bancarios. En tanto, los préstamos en dólares crecieron por el perfil exportador de la provincia y la relativa estabilidad cambiaria del presente año.

En la Región Centro (Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), desde comienzos de 2024 se registró un crecimiento uniforme en el crédito, aunque los depósitos no logran revertir la tendencia declinante.

El informe concluye que la capacidad prestable de los bancos se venía recuperando con fuerza, pero el aumento de tasas dispuesto por el Tesoro en julio y agosto de 2025 para refinanciar deuda pública podría interrumpir esta evolución, algo que quedará confirmado en los próximos relevamientos.

Cabe señalar que el informe toma como referencia datos hasta mayo de 2025, por lo que no refleja aún la evolución del sistema financiero en el segundo semestre del año.